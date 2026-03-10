Arteta hace historia con su Arsenal

El Arsenal de Mikel Arteta sigue dando pasos firmes hacia la consolidación de un proyecto que ya se ha convertido en uno de los más sólidos del fútbol europeo. El conjunto londinense ha alcanzado las 35 victorias en todas las competiciones durante la temporada 2025-26, con un balance de ocho empates y solo tres derrotas, un registro que lo sitúa como el equipo con más triunfos entre las cinco grandes ligas del continente.

La cifra no solo confirma el gran momento del Arsenal, sino que también marca un nuevo hito dentro de la era Arteta. Nunca antes el equipo había sumado tantas victorias en una sola temporada bajo la dirección del técnico vasco. El anterior récord estaba en las 34 victorias logradas durante la campaña 2023-24, lo que refleja una evolución constante del proyecto.

Crecimiento constante

Más allá de los números, el crecimiento del equipo se explica por la consolidación de una idea de juego muy definida. Arteta ha construido un Arsenal reconocible: un conjunto que domina a través de la posesión, presiona alto tras pérdida y combina talento joven con futbolistas ya plenamente maduros. Esa identidad ha permitido a los 'gunners' competir con regularidad en todos los frentes.

La plantilla también ha alcanzado un grado de madurez competitivo que hace apenas unos años parecía lejano. Jugadores que llegaron como promesas se han convertido en piezas clave de un engranaje colectivo cada vez más fiable, mientras que la gestión del entrenador ha logrado mantener al equipo competitivo a lo largo de una temporada exigente.

Con todavía varios meses de competición por delante, el Arsenal tiene margen para seguir ampliando su registro de victorias y reforzar la sensación de que el proyecto de Arteta ha entrado definitivamente en su etapa más productiva. Más que una racha puntual, los números apuntan a la consolidación de una estructura que aspira a mantenerse entre la élite europea durante los próximos años.