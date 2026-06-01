El Arsenal agranda su paradoja europea

El Arsenal continúa ocupando un lugar tan destacado como incómodo en la historia de la Copa de Europa y la UEFA Champions League. Con 226 encuentros disputados en la máxima competición continental, el conjunto londinense ostenta un récord que ningún club desea: es el equipo con más partidos jugados en el torneo sin haber conseguido levantar jamás el trofeo.

La estadística volvió a cobrar fuerza tras la última final perdida frente al Paris Saint-Germain, un golpe que prolongó una espera que ya se extiende a lo largo de varias generaciones de aficionados. Los “gunners” llegaron al encuentro decisivo con la ilusión de romper una maldición que parecía cada vez más cerca de su final, pero terminaron abandonando el césped con la misma sensación que ha acompañado a la entidad en sus grandes noches europeas: la de haber estado muy cerca, pero no lo suficiente.

A lo largo de su historia, el Arsenal ha construido una trayectoria continental respetable. Ha participado de forma recurrente en la Champions, ha superado innumerables eliminatorias y ha firmado campañas memorables. Sin embargo, la vitrina europea sigue vacía. El club ha logrado consolidarse como una presencia habitual entre la élite del continente, aunque sin conseguir el último paso que separa a los aspirantes de los campeones.

Deuda pendiente

La paradoja resulta especialmente llamativa si se compara con otros clubes históricos que sí lograron transformar menos oportunidades en títulos. Los 226 partidos disputados reflejan constancia, competitividad y longevidad al máximo nivel, pero también evidencian una deuda pendiente con la competición más prestigiosa del fútbol de clubes.

La derrota ante el PSG ha reabierto inevitablemente el debate sobre el peso de la historia y la presión psicológica que acompaña al Arsenal cada vez que se acerca a la cima europea. Pese a ello, el proyecto deportivo mantiene argumentos para mirar al futuro con optimismo. La plantilla ha demostrado capacidad para competir contra los mejores y volver a instalarse entre los candidatos.

Sin embargo, hasta que llegue el día en que los londinenses levanten la Orejona, el dato seguirá creciendo. Y con cada nuevo partido, el Arsenal seguirá alimentando una de las grandes anomalías estadísticas de la historia de la Champions League: ser el club que más veces la ha jugado sin haber logrado conquistarla.