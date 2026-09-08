Arbeloa ya convive con una alarma histórica

El inicio de Álvaro Arbeloa en el Fulham no ha podido ser más duro. El equipo londinense ha perdido sus tres primeros partidos de la Premier League 2026-27 y sigue sin sumar después de un arranque que ya empieza a dejar señales preocupantes. La última derrota llegó en Craven Cottage, donde el Fulham cayó por 2-3 ante el Crystal Palace en un partido especialmente doloroso por la forma en la que se escapó.

El equipo de Arbeloa llegó a ponerse dos veces por delante, pero no fue capaz de sostener la ventaja. Esa fragilidad resume bien sus primeros pasos en Inglaterra. El Fulham compite, marca y encuentra momentos dentro de los partidos, aunque cada golpe rival le castiga demasiado. Ante el Palace volvió a pagar sus errores defensivos y acabó dejando escapar una oportunidad importante para rebajar la presión.

El dato histórico agranda la preocupación. El Fulham solo había perdido sus tres primeros partidos de una temporada en la máxima categoría en dos ocasiones anteriores, en la 1951-52 y en la 2020-21, como apunta el dato de Opta. En ambos casos terminó descendiendo. Ahora, la 2026-27 se suma a esa lista y obliga a mirar el arranque con mucho más que una simple lectura de calendario complicado.

La secuencia también pesa. Primero llegó la derrota contra el Chelsea de Xabi Alonso, después el tropiezo ante el Sunderland y ahora el golpe en casa frente al Crystal Palace. Tres partidos, cero puntos y la sensación de que Arbeloa necesita encontrar respuestas rápidas para evitar que el mal inicio se convierta en una dinámica difícil de frenar.

El técnico español todavía está en una fase inicial de adaptación, pero la Premier no concede demasiado margen. El Fulham necesita crecer en solidez, cerrar mejor los partidos y transformar sus buenos tramos en puntos. La historia no sentencia nada en septiembre, aunque sí deja una advertencia clara.

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Arbeloa ha aterrizado en Inglaterra con una mochila pesada desde el primer mes. El Fulham aún tiene tiempo para corregir el rumbo, pero el precedente histórico convierte cada jornada en una prueba de carácter.