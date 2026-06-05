Antonelli y Montecarlo: el líder más joven en la prueba más icónica

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 19 años el líder más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, llega en esa privilegiada posición al sexto Gran Premio del año, el de Mónaco: la prueba más icónica del calendario; que se disputa este fin de semana en las calles del bello principado de la Costa Azul.

Antonelli, el nuevo 'chico de oro' de la categoría reina, viene de lograr en Canadá, hace dos domingos, su cuarta victoria (seguida). Confirmando que Mercedes es el equipo a batir y cuestionando la 'teórica' jerarquía interna de la escudería alemana, el joven boloñés encabeza el campeonato con 131 puntos, 43 más que su compañero, el inglés George Russell -casi nueve años mayor que él-, segundo en la general y retirado, por un problema de fiabilidad, en Montreal.

Kimi, que mantuvo sendas pugnas con su compañero, tanto en el sprint, como en la carrera larga, encabezó hace dos domingos un podio de hombres felices que completaron el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -que logró su mejor clasificación desde que pilota para Ferrari- y el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), por primera vez en el 'cajón' este año, tras cruzar tercero la meta en el circuito Gilles Villeneuve.

La F1 evoluciona a la vez que la vida, en general. Pero no podrá concebirse jamás sin dos de sus elementos básicos: el glamour de Montecarlo y Ferrari, la escudería más laureada de la historia; que lleva, no obstante, 18 años sin anotarse el Mundial de constructores y que no gana el de pilotos -gracias a otro Kimi, el finlandés Raikkonen- desde 2007.

La 'Scuderia' anunció el miércoles la renovación -"por varios años", sin especificar la duración del contrato- de Charles Leclerc, el único monegasco de toda la historia que ha ganado 'en casa', hace dos cursos, un Gran Premio presente en la primera edición del Mundial de la categoría reina, en 1950; y que desde 1955 -y con la excepción de 2020, cuando se anuló, a causa de la pandemia del covid- siempre ha figurado en el calendario.

Leclerc, de 28 años, que cuenta ocho victorias, 52 podios y 27 'poles' (tres de ellas en Mónaco) en la F1, es tercero en el Mundial, con 75 puntos, tres más que su compañero Hamilton, el 'hombre récord' de la división de honor, cuarto en la general.

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El monegasco fue, durante cuatro años (2021-24), compañero en el equipo de Maranello del español Carlos Sainz (Williams); que, sin disfrutar el arranque de temporada deseado, al menos ha logrado puntuar en tres de los cinco primeros Grandes Premios; y hace dos domingos, en Canadá, repitió el noveno puesto obtenido en China y en Miami (EEUU).