Ansu Fati, solo por detrás de Kane

Ansu Fati vuelve a sonreír. Después de varias temporadas marcadas por las lesiones, los parones y la dificultad para recuperar continuidad, el delantero español ha encontrado en el Mónaco un escenario propicio para reivindicarse. Sus números hablan por sí solos: esta temporada firma un gol cada 99 minutos. Un registro que le sitúa entre los atacantes más eficaces del continente.

La clasificación, que solo tiene en cuenta a jugadores de las cinco grandes ligas europeas con un mínimo de diez tantos, la lidera Harry Kane, que mantiene su extraordinaria voracidad goleadora con un tanto cada 66 minutos. El delantero inglés sigue siendo una máquina de producir goles y marca una distancia considerable respecto al resto. Pero justo por detrás aparece Ansu Fati, por delante de nombres de máximo nivel como Jonathan Burkardt, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El dato resulta especialmente significativo por el contexto. Ansu no solo compite con algunas de las grandes estrellas ofensivas de Europa, sino que lo hace después de haber atravesado un periodo muy exigente a nivel físico y mental. Las lesiones frenaron una progresión que en sus primeros años parecía imparable, pero su rendimiento en Mónaco confirma que el talento sigue intacto. El delantero ha recuperado confianza, presencia en el área y, sobre todo, una relación muy directa con el gol.

Su promedio mejora el de Mbappé, que anota cada 105 minutos, y el de Dembélé, que lo hace cada 106. También supera a Burkardt, tercero con un gol cada 103 minutos. Son cifras que colocan a Ansu en una dimensión competitiva de primer nivel y que refuerzan la sensación de que su temporada está siendo una de las grandes historias positivas del fútbol europeo.

Noticias relacionadas

Más allá del ranking, el valor de este dato respresenta que Ansu Fati vuelve a ser determinante. Y en una élite donde el gol se paga más caro que nunca, pocos están necesitando tan poco tiempo para marcar.