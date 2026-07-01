El Mundial 2026 se convierte en la competición con más tiempo efectivo de juego

El Mundial 2026 no solo está destacando por el espectáculo sobre el terreno de juego, sino también por un dato que refleja el ritmo y la continuidad de los partidos. Con una media de 58 minutos y 8 segundos de tiempo efectivo, el torneo se sitúa por encima de todas las grandes competiciones europeas disputadas durante la temporada 2025-26.

La diferencia resulta especialmente significativa si se compara con la Champions League, la competición de clubes más prestigiosa del continente. El torneo continental registra una media de 56:43, es decir, 1 minuto y 25 segundos menos que el Mundial. La distancia es aún mayor respecto a las principales ligas nacionales.

La Bundesliga es la competición doméstica que más se acerca al campeonato mundialista, con 56:18 de tiempo efectivo por encuentro. Muy cerca aparece la Ligue 1 francesa, con 56:17, mientras que la Premier League inglesa alcanza los 55:23.

Por detrás se sitúa LaLiga española, que firma una media de 55 minutos y 9 segundos, casi tres minutos menos que el Mundial. La Serie A italiana cierra la clasificación con 54:28, lo que supone una diferencia de 3 minutos y 40 segundos respecto al torneo organizado por la FIFA.

Estos registros evidencian una mayor continuidad en el juego durante el Mundial, donde las interrupciones han tenido un menor impacto sobre el desarrollo de los encuentros. La aplicación de criterios más estrictos para recuperar el tiempo perdido, unida a un mayor control sobre las pérdidas deliberadas de tiempo y a la intensidad competitiva propia de una cita de este nivel, contribuyen a explicar estas cifras.

En un contexto en el que el tiempo efectivo se ha convertido en uno de los indicadores más utilizados para medir el dinamismo de los partidos, el Mundial 2026 marca la referencia entre las grandes competiciones del fútbol internacional. El dato confirma que el balón permanece en juego durante más tiempo que en cualquiera de los grandes campeonatos europeos, ofreciendo encuentros con mayor continuidad y un mayor volumen de acción para jugadores, aficionados y espectadores.