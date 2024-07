Multigoleador

El jugador paraguayo Alex Arce anotó este año con LDU Quito por CONMEBOL Libertadores, Sudamericana y Recopa. Este hito no ocurre desde 2015, cuando lo logró Carlos Sánchez. Alex Arce le sigue haciendo honor al apodo que se ganó en el ascenso del fútbol argentino: ¡el Haaland paraguayo! El atacante no necesitó ningún tipo de adaptación al fútbol ecuatoriano y no para de convertir goles desde que se puso la camiseta de los Albos.

Álex Arce firmó por Liga de Quito por cinco temporadas, los ‘albos’ pagaron tres millones de dólares Independiente Rivadavia por su pase. Se hablaba de ofertas de Turquía, Medio Oriente y México. Con 19 goles y 2 asistencias en 27 partidos, Álex Arce es uno de los jugadores más destacados del campeonato ecuatoriano. En Copa América no pudo anotar en la fase de grupos.

Alex Arce llegó a comienzos de año a Liga de Quito desde Independiente Rivadavia de Argentina con la fama de goleador. En ese equipo hizo 26 goles el año pasado, fue el goleador del torneo y fue clave para el ascenso de ese club.

Álex lleva 14 tantos en 14 partidos con Liga de Quito entre todas las competiciones. Teniendo una impresionante marca de gol por partido. Hizo 12 en la LigaPro, uno en la Copa Libertadores y otro en la Recopa Sudamericana ante Fluminense.

El paraguayo ha sido fundamental para el buen arranque de año del Rey de Copas. Este sábado volvió a hacer el tanto del triunfo para Liga. Gracias a él vencieron 1-0 a Mushuc Runa en el estadio Echaleche.

El paraguayo recibió un pase de Alexander Alvarado en la puerta del área y al ver que tenía espacio de cara al arco, sacó un fuerte remate que Jorge Pinos no pudo desviar y convirtió el 1-0. Esa fue su anotación 14, que lo mantiene como líder de goleo del torneo nacional.