Y Mondo rozó el cielo

Uno de los momentos que va a quedar grabado en la historia de los Juegos Olímpicos ya se ha vivido en el Stade de France de Saint-Denis.

Los 6 metros y 25 centímetros que logró el sueco Armand 'Mondo' Duplantis en la final de salto con pértiga, nuevo récord del mundo en un clima muy especial, todo el estadio para él, son ya historia del atletismo y del olimpismo.

"Era el mayor sueño de mi vida, un sueño desde la niñez. Aún no he asimilado lo fantástico que ha sido ese momento. Es una de esas cosas que no parecen reales, una experiencia fuera del cuerpo. Aún me cuesta asimilarlo. Mi gran sueño desde que era un niño era batir el récord del mundo en los Juegos Olímpicos, y lo he cumplido", dijo el pertiguista escandinavo.

"Sólo intenté aclarar mi mente todo lo que pude, porque notaba que el público se estaba volviendo loco. Había tanto ruido a mi alrededor que parecía un partido de fútbol americano. Tengo algo de experiencia en estadios con capacidad para cien mil espectadores, pero nunca había sido el centro de atención. Sólo intentaba canalizar la energía que todos me daban y me daban mucha. Ha funcionado", señaló.

"Tengo aquí a mi familia, a mi chica, a mis mejores amigos. Lo voy a disfrutar al máximo", dijo 'Mondo'.

Seis metros y veinticinco centímetros, un sueño.