Modric se apunta a romper un récord de casi 60 años

El croata ya es el segundo jugador más veterano en jugar jamás un partido con el Real Madrid: tiene 38 años. Puskas posee el récord merengue con 39 años. Si Modric renovara una temporada más y jugará más allá del 14 de octubre de 2024, superaría al mito húngaro, que fijó su marca 58 años atrás, en 1966. El buen rendimiento del croata en el Real Madrid no hace nada descabellado que se le pueda poner encima de la mesa la opción de seguir un año más.

Luka Modric es futbolista eterno. Siempre parece que ha estado ahí. Una virtud, la de perdurar en el tiempo, que es cada vez más común en el fútbol profesional, pero que en el caso de Modric genera una romántica visión estética que rompe moldes. Porque no es el croata un jugador con pinta de forma física impecable. Robusto y poderoso. Al contrario, su fisonomía de tipo aparentemente de pulmón corto (la realidad dice otra cosa) confiere a su longevidad en el césped un aura de jugador especial. Tanto, que va camino de retar a una figura más que mítica del Real Madrid: Ferenc Puskas.

Porque a sus 38 años (los cumple en septiembre), Modric ya es el segundo jugador de campo con más edad que ha competido con el Real Madrid, cerca de mitos como Miguel Ángel o Paco Buyo. Sucede que, en el caso de ambas leyendas, su posición era la de portero. Modric es mediocampista (todocampista, más bien) y eso hace más especial su testarudez por desafiar con el DNI los récords que estableció Puskas en una época en la que la forma física no era tan importante como el juego. Lo demuestra, además, en cada partido.

Ante el Villarreal se convirtió en el jugador más veterano de la historia de las cinco grandes ligas (LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) que marca y asiste en un mismo partido. Lo hizo con 38 años y 99 días. Su calidad está plenamente vigente y es puntal para que Betfair coloque al Real Madrid casi, casi como campeón de Liga (probabilidad implícita del 80%) y firme candidato en Champions (15% de probabilidad implícita).

A la búsqueda de Puskas

Ahora Modric persigue a Puskas. El mito húngaro del Real Madrid dejó la casa blanca cuando tenía 39 años. Firmó ya con 31, una edad aparentemente tardía que no le impidió reventar porterías y títulos con aquella zurda de leyenda. Los 241 goles que anotó en 262 encuentros dan buena cuenta de aquel potencial goleador que exhibió en ocho campañas en las que ganó tres Copas de Europa y cinco ligas, amén de cuatro botas de oro a máximo goleador europeo. Espectacular.

Modric ahora lo reta en la distancia del tiempo, pero usando el calendario como arma para batir en ‘duelo’ al húngaro. El croata está jugando a un gran nivel en esta temporada en la que aparentemente parecía que tendría un papel menos protagonista. Pero las lesiones de sus compañeros y las necesidades del guion le han hecho emerger de nuevo con fuerza para ser, como siempre, pieza clave. Así que el debate de nuevo se ha reabierto: ¿debería renovar Modric con el Real Madrid?

Fecha clave: 16 de octubre de 2024

La duda es recurrente desde las últimas temporadas en las que el balcánico va ampliando su contrato año a año. “Estoy viviendo el presente. No es momento de hablar de esto”, respondió hace no mucho Modric al ser cuestionado por un escenario que el Real Madrid no descarta, pero que, como cada temporada, debatirá al final de curso, rendimiento y otros factores en mano.

Desde luego, no sería nada descabellado ver a Modric ampliando su contrato hasta 2025, algo que convertiría al balcánico en el jugador más veterano en haber jugado jamás algún partido con el Real Madrid por delante de Puskas siempre que lo hiciera más allá del 16 de octubre de 2024. Puskas disputó su último partido con el Real Madrid con 39 años, 1 mes y 6 días, el 5 de mayo de 1966, camino de los 58 años. Si Modric compitiera a partir de esa fecha, del 14 de octubre de 2024, superaría la marca del húngaro.

Y de hacerlo, entonces su siguiente reto sería una barrera mucho más amplia que jamás nadie ha superado en el Real Madrid: la de los 40 años. Porque en la casa blanca jamás hubo futbolista alguno que compitió oficialmente con los merengues por encima de la década de los 40. Claro que para que Modric consiguiera eso, necesitaría, primero, renovar una temporada más y, una vez disputando la siguiente, hacer una segunda renovación que, ahí sí, le podría llevar a superar esa cifra mágica.

Demasiados pasos temporales para un jugador que piensa en el día a día para seguir superando hitos y que, por ahora, ya goza del de ser el segundo jugador de campo más veterano en la historia del Real Madrid.