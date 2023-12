Misterio Rashford

El futbolista inglés destaca por ser muy irregular en su aportación ofensiva Tras firmar un curso 2022/23 espectacular, ahora brilla por su asuencia

Marcus Rashford, en su mejor estado de forma, tiene pocos competidores. Sin embargo, su mejor versión brilla como una estrella fugaz. Aparece en ciertos momentos, pero después está mucho tiempo en la sombra. Un jugador de 'momentos'.

Hace un año estaba en el mejor momento de su carrera: regresó del Mundial de Qatar marcando dieciséis goles y repartiendo cuatro asistencias en diecisiete partidos. Participó en veinte goles en los mencionados duelos, y era uno de los mejores extremos del mundo.

Esta temporada está completamente en la sombra. De ser titular indiscutible y la principal arma del Manchester United a ser el suplente de Alejandro Garnacho, que pese a jugar por la izquierda, le ha adelantado claramente por la derecha.

Por desgracia para los ‘red devils’, no es la primera vez que Rashford baja considerablemente su nivel. En la temporada 2021/22 no pasó de los cinco goles. Pero en la 2022/23 firmó un curso espectacular: treinta goles acompañados de once asistencias.

La realidad vuelve a ser la misma que la de hace dos temporadas. Dos goles en veinte partidos. Suma 1.472 minutos sobre el terreno de juego en veintidós partidos, lo que se traduce en un pobre promedio de un tanto cada 736 minutos.