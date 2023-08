Misterio Neymar, ¿por qué Xavi no quiere de vuelta al jugador brasileño?

Neymar está sonando de nuevo para volver a las filas del FC Barcelona como recambio de Ousmane Dembélé, pero Xavi no quiere al actual jugador del PSG Según cuentan los medios especializados en la información azulgrana, Neymar habría sido ofrecido como moneda de cambio dentro de la operación Dembélé La prioridad de Xavi sigue siendo el jugador del Manchester City, Bernardo Silva, tasado en unos 70 millones de euros, lo que hacen casi inviable la operación

Por enésima vez el nombre de Neymar Jr ha vuelto asociarse con el del FC Barcelona. En las últimas horas, se ha especulado en la prensa francesa y en los medios catalanes con una posible vuelta del jugador a la ciudad condal. Aseguran todos estos medios que Neymar habría sido ofrecido por parte del Paris Saint-Germain (PSG) al Barcelona como moneda de cambio dentro de la operación Dembélé. Sin embargo y a pesar de que la noticia haya corrido como la pólvora despertando cierta ilusión en la parroquia culé (al menos en una parte), el regreso de Neymar no parece demasiado factible, teniendo en cuenta que el entrenador del Barça, Xavi Hernández, no está por la labor de contar entre sus filas con el astro brasileño.

A tenor de esta situación el fututo de Neymar no está nada claro, puesto que el PSG quiere desprenderse de él, el Barcelona por el momento no parece una vía de escape para el jugador y el alto salario que percibe en el club francés imposibilita que otros equipos puedan pujar por hacerse con sus servicios. Y esto queda reflejado en los pronósticos de Betfair, que no contemplan que el futbolista se vaya a quedar en París, ven como opción más probable que Neymar se vaya a cualquier club de la Liga Árabe con una cuota de 3€ por euro apostado, y como segunda posibilidad creen poder convencer a Xavi para su retorno al FC Barcelona (3.5€ por euro apostado) o una aventura en la Premier League, concretamente en el Manchester United como tercera opción más factible (5.5€ por euro apostado).

Xavi habría dicho no a Neymar

Hasta el 1 de septiembre que se cierra el mercado todo puede pasar. Es una frase que se repite constantemente todos los veranos, parece un topicazo, pero lo cierto es que es una realidad. Sin embargo, en este momento nada hace pensar que Neymar pueda jugar en el FC Barcelona. En primer lugar y pesar de que traer al brasileño puede hacer gracia a la directiva azulgrana, el entrenador ha dejado claro que no le quiere en su equipo.

Xavi, que jugó dos temporadas con él, reconoce la calidad y el talento de Neymar, pero considera que a día de hoy no es el futbolista en el que debe basar su proyecto. Además, informan medios cercanos al equipo culé, vería a Neymar como una amenaza para el vestuario, un vestuario según Xavi, está más unido que nunca.

Por otra parte, el entrenador azulgrana está enamorado, futbolísticamente hablando, del portugués del Manchester City, Bernardo Silva. El pasado año, El Barcelona ya intentó acometer su fichaje, pero el alto coste de la operación la hizo inviable. En esta ocasión, la situación vuelve a repetirse, el Barça quiere al jugador, el jugador parece que estaría encantado de cambiar de aires, pero el precio vuelve a ser prohibitivo para la economía culé, que a pesar de las últimas ventas sigue en una situación preocupante.

La preocupante economía azulgrana

Aunque Xavi siga pidiendo el fichaje de Bernardo Silva, que costaría al menos 70 millones de euros, la salud económica del club azulgrana sigue siendo inquietante. A pesar de las ventas de Dembélé y Franck Kessíe, el Barcelona sigue sin poder inscribir a los fichajes (Gündogan, Iñigo Martínez y Oriol Romeu) y a los futbolistas a los que ha renovado contrato (Sergi Roberto, Araujo y Marcos Alonso), por lo que en este momento solo tiene 11 jugadores inscritos en la Liga a días de que arranque el campeonato. Fuentes del Barça aseguran que no habrá problemas y que podrán inscribir a estos jugadores, pero no parece que pueda existir un hueco para incorporar a Neymar en la ‘ahogadísima’ masa salarial que tiene el club. Y de poder gastar esa bala, Xavi prefiere usarla en un refuerzo para la medular que para el ataque o incluso para otras posiciones, como el lateral derecho.

Las continuas lesiones de Neymar

Por desgracia para todos los aficionados al fútbol, Neymar ha sido en los últimos años más noticia por sus contantes lesiones que por sus dotes futbolísticas dentro del terreno de juego. Hace unos días pudo reaparecer en un amistoso con el PSG tras haber estado cinco meses en el dique seco. El brasileño marcó dos golazos y cuajó un gran partido, volviendo a exhibir su talento, pero está por ver cual puede ser su rendimiento esta temporada. En las filas del conjunto francés su calidad ha salido a la luz a cuentagotas y nunca ha podido ser determinante en la Champions salvo la temporada en la que el PSG perdió la final ante el Bayern Múnich por un gol a 0. Aquel año Neymar fue el líder del equipo por encima de Mbappé y solo el gigante alemán pudo acabar con el sueño de los parisinos de levantar su primera Liga de Campeones.

Quizá un retorno al Barcelona podría suponer la vuelta del mejor ‘Neymar’, ese futbolista que estaba llamado a suceder a Cristiano y a Messi en el trono del fútbol mundial, pero al menos dos condicionantes deberían darse para ello. El primero convencer a Xavi, y el segundo y no menos importante, que Laporta vuelva a hacer ‘magia’ para encontrar dinero debajo de las piedras, como ya hiciera la pasada campaña, y poder pagar el sueldo del brasileño.