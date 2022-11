Militao y Rodrygo liberan a Bellingham para la batalla final entre Liverpool y Real Madrid

La obtención de la nacionalidad española de Rodrygo y Militão deja espacio para la llegada de Bellingham, extracomunitario desde el Brexit. En Betfair, se da casi por hecho la salida del jugador inglés en verano con Real Madrid y Liverpool como los clubes mejor posicionados.

El Real Madrid se ha acostumbrado en los últimos años a tener una política de fichajes muy específica. Concreta y, por ahora, de éxito. El vigente campeón de Europa prefiere, primero, potenciar a los futbolistas de la plantilla antes que hacer incorporaciones por que sí. Pero cuando toca fichar, el club aprovecha oportunidades libres de mercado (Alaba, Rudiger…) e invierte en estrellas jóvenes de alta proyección. Sucedió con Rodrygo, Vinicius, Asensio, Valverde, Ceballos, Camavinga, Tchuameni… y quizá ahora le toca el turno a Bellingham.

Carlo Ancelotti ha estado siguiendo muy de cerca a este atacante, estrella del Borussia Dortmund. A pesar de que solo tiene 19 años, el inglés se hizo cargo del liderazgo ofensivo del equipo germano tras la salida de Erling Haaland y es una pieza fundamental para la selección de Inglaterra.

Para conseguir su fichaje, no solo basta con poner los 120 millones que pide el Borussia, sino que el Real Madrid tiene que mover más piezas. Uno de sus principales problemas era que no contaba demasiado espacio en el cupo de extracomunitario. De las tres plazas que concede LaLiga, dos eran de Militao y Rodrygo. El margen de maniobra existía, pero era escaso en caso de que el club se fijase en otro extracomunitario. Sin embargo, recientemente los propios Militao y Rodrygo recibieron su pasaporte español. Ese espacio ya se ha liberado y con creces. La burocracia ya no es problema para fichar a Belligham.

Un nuevo Real Madrid - Liverpool

Según los pronósticos de Betfair, la batalla por el jugador inglés va a estar entre el Real Madrid y el Liverpool, ambos contendientes de la última final de la Champions y enemigos habituales en el verde, pero no en el mercado de fichajes. El diario 'Bild' ha asegurado que la entidad inglesa prioriza el fichaje de Jude Bellingham para el próximo verano, por lo que buscará realizar un gran desembolso económico y apostar por la buena relación entre Klopp y el Dortmund. "El Liverpool está listo para ir con todo y ofrecer 100 millones de euros por Bellingham, pero el Dortmund quiere 150 millones de euros", según ha explicado el medio de comunicación alemán.

El empate entre los blancos y los reds

Que Bellingham fiche por el Madrid la próxima temporada alcanza en Betfair una probabilidad implícita del 33,3% mientras que lo haga por el Liverpool registra el mismo índice de probabilidad. En la puja que previsiblemente protagonizarán Real Madrid y Liverpool, que ya quiso a Bellingham cuando era Sub-11, puede influir las relaciones institucionales entre clubes. Ahí entra la información de varios medios españoles, que insisten en que cuando el Real Madrid preguntó por Haaland este verano, Florentino Pérez, su presidente habló con el Dortmund por Bellingham. La buena relación del Madrid con el BVB da prioridad al acuerdo. En caso de dudas e igualdad de oferta, el Dortmund seguramente preferiría acordar con el Real Madrid, añaden estas informaciones.

Tras la baja de Bayern Múnich en la puja por el futbolista, los únicos que quedan en contienda serían Liverpool y Real Madrid, quienes han puesto sobre la mesa su deseo de tener al inglés, quien sigue deslumbrando en Dortmund en cada jornada.

La atractiva opción del City de Guardiola

"¿Cómo vas a poder convencerle contra el Manchester City o el Real Madrid, que pueden decir 'mira a quién tenemos'? Ambos podrían dominar el panorama durante los próximos diez años. El Liverpool está ahora en una posición muy precaria. Es por eso por lo que quiero que el Liverpool se concentre en obtener uno de los cuatro primeros puestos, porque eso todavía les dará opciones, el poder jugar la Champions League es el atractivo para convencer a los mejores jugadores", argumentaba Ian Wright, leyenda del Arsenal y comentarista de televisión que mete también en la ecuación al Manchester City.

Según los pronósticos de Betfair, que el Manchester City fiche alcanza una probabilidad implícita del 20%, un poco menos probable que las opciones de Real Madrid y Liverpool pero también para tenerlo muy en cuenta.

“Sabemos la calidad que tiene, pero no solo es la calidad, tiene una mentalidad especial. Ya es uno de los capitanes del Borussia Dortmund y juega con la selección de Inglaterra con 19 años, y eso es bastante impresionante. No se trata solo de los objetivos, todo el paquete es excelente”, sentenció un Guardiola que desde la salida de Bellingham del Birmingham City en 2020 ha seguido de cerca la evolución de un jugador que puede ser uno de los grandes bombazos del mercado de fichajes en la Premier League para la 2023-2024.