⁠Milan, un verdugo muy poco amistoso

El Real Madrid ha iniciado el camino de la 2024-25 con derrota. El conjunto blanco, plagado de canteranos y de jugadores menos habituales (hasta once jugadores no estuvieron disponibles para Carlo Ancelotti), cayó derrotado en el primer duelo de pretemporada ante el AC Milan (1-0). Un once poco reconocible, tan solo Courtois y Rüdiger de la columna vertebral blanca, en un encuentro de carácter amistoso ante un equipo italiano que venía de ganar a todo un Manchester City. El próximo duelo veraniego de los merengues los llevará a disputar el primer Clásico de la temporada. Los madridistas no tienen buen recuerdo de un Milan que incluso acabó por sentenciar a Ancelotti en su primera etapa.

Mal recuerdo ‘rossoneri’

No guarda un buen recuerdo el Real Madrid de la escuadra italiana. O, mejor dicho, Carlo Ancelotti. El técnico italiano, que jugó durante cinco temporadas a finales de los 80 y dirigió a los ‘rossoneri’ durante ocho años, perdió la racha de victorias consecutivas en el año 2014, en su primera etapa como técnico de los merengues: 22 triunfos seguidos acumulaban por aquel entonces hasta que se vieron sorprendidos por los italianos en un partido amistoso. De esa manera se puso fin a una racha histórica que a punto estuvo de ingresar en los Record Guinness y que rozó la épica. La marca la tenían los 24 triunfos que logró el Coritiba brasileño en el 2011. Filippo Inzaghi se impuso al maestro Ancelotti.

Se tomó su particular revancha el Real Madrid siete meses después. En la Champions Cup, un trofeo veraniego de renombre, derrotaron a los italianos en la tanda de penaltis. El técnico de los madridistas era un Rafa Benítez que relevó en el cargo a Carlo Ancelotti. La etapa de Carletto se puso fin al término de la 2014-15. Segundos en Liga, pese a acabar con 92 puntos,

esa misma temporada conquistaron la Supercopa de Europa y el Mundialito de Clubes. Sin embargo, la exigencia de ‘La Casa Blanca’ le hizo despedirse antes de tiempo.

Endrick, un debut sin premio

El Soldier Field de Chicago fue testigo del debut de Endrick con la camiseta del Real Madrid. La ausencia de Vinicius Jr y de Rodrygo Goes, éste último ya se ha incorporado y realizó carreracontinua por el césped, permitió al joven jugador carioca ser titular en el primer bolo veraniego de los madridistas. Acaparó todos los focos en ataque y estuvo escoltado por Arda

Güler y por Brahim Díaz. El brasileño disputó 45 minutos, erró una clara ocasión de gol, pero se le vieron destellos de calidad.

Con apenas 18 años, muchos le consideran el relevo generacional. Gustó mucho su compromiso defensivo, pero lo cierto es que un diamante sin pulir. No hay prisa en Chamartín.Debe ser paciente y aprovechar sus oportunidades.

El Barça espera en El Clásico

No habrá que esperar al próximo 27 de octubre para que la pelota ruede en el SantiagoBernabéu. Real Madrid y FC Barcelona se vuelven a ver, por tercer año consecutivo, en El Clásico… de verano. Volverá a ser en territorio estadounidense, esta vez se jugará en el Meadowlands Stadium de Nueva Jersey y arrancará, en horario español, el próximo 4 de agosto a las 01:00 horas.

Con 12 canteranos, y sin la presencia de Mbappé o de Bellingham, los blancos afrontarán el duelo buscando el primer triunfo en Estados Unidos. Los culés vienen de sorprender alManchester City, empataron al término del tiempo reglamentario, y se impusieron en los penaltis mientras que para este duelo ya podría estar disponible Rodrygo Goes. Se seguirán

sumando los internacionales en los próximos días. En el recuerdo de todos el 0-3 que les endosaron los blaugranas a los merengues en Texas el pasado verano. Dembélé, Fermín López y Ferran Torres anotaron las tres dianas. El Madrid se quedó en blanco, aunque finalizaron la temporada con hasta tres títulos: Supercopa de España, Liga y Champions League. ¿Quién se

llevará el gato al agua?