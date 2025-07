⁠⁠El Milan también dice ‘ciao’ a Joao Félix

El portugués Joao Félix vuelve a hacer las maletas una temporada más, una vez que su etapa en el AC Milan ha terminado sin pena ni gloria. El delantero cierra este nuevo capítulo en su carrera tras apenas cinco meses como parte del conjunto italiano y tras haber participado solamente en 21 partidos, dejando para su equipo tres goles y una única asistencia. Un rendimiento que no ha cumplido con las expectativas ni ha respondido a las necesidades reales el equipo.

La operación, a priori, parecía una gran oportunidad tanto para el Milan como para el Chelsea, que buscaba deshacerse de forma temporal de algunos jugadores ya que tenía una plantilla repleta de talento. Sin embargo, los caminos del club inglés y del futbolista portugués han seguido rumbos totalmente opuestos. Mientras que el delantero luso ha pasado desapercibido en el conjunto ‘rossonero’, el Chelsea ha sido campeón de la UEFA Conference League y se encuentra en cuartos de final del Mundial de Clubes tras superar en octavos al Benfica por 1-4. Y opta por qué no a ser campeón del Mundo. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que el Chelsea levante el título es del 11,76%.

Milán, otra oportunidad perdida

En el AC Milan, Joao Félix ha mostrado una vez más los mismos síntomas que han marcado gran parte de su carrera. Con una participación intermitente en el equipo sumada a la baja incidencia en el juego colectivo, poca implicación defensiva y cifras muy alejadas de las esperadas para un futbolista de su talla, el papel del portugués en el equipo italiano ha sido de un futbolista de segundo plano. No logró consolidarse ni como un jugador indiscutible ni como un revulsivo habitual, por lo que aquella cesión que en un principio parecía beneficiosa para todas las partes apenas ha tenido buenos resultados.

Y es que la llegada de Joao Félix en el pasado mercado de invierno se planteó como una solución tanto para el club italiano como para el luso, y claro está tambíen para el propio jugador. El MIlan afrontaba una segunda mitad de temporada con múltiples frentes abiertos y necesitaba incorporar jugadores que le aportasen dinamismo y una pizca más de calidad y el delantero necesitaba salir de un Chelsea donde apenas tenía oportunidades. Sin embargo, nada salió según lo esperado y en los 1.016 minutos totales que ha jugado solo ha podido ver portería en tres ocasiones.

Ahora, Joao Félix regresará al Chelsea al término de su cesión, pero su futuro sigue siendo incierto. El club inglés, con quien ha jugado 40 partidos y ha marcado 11 goles y repartido dos asistencias, no cuenta con él como una pieza importante para el futuro y ya contempla nuevos escenarios y destinos para el delantero portugués.

Una trayectoria llena de dudas

Pero para aquellos que vienen siguiendo de cerca la carrera de Joao Félix, esta situación no les sorprende, ya que su paso por el Milan no es más que el reflejo de una carrera que, desde sus inicios, ha estado marcada por expectativas incumplidas.

Formado en las categorías inferiores del Benfica, fue en la temporada 2018-19 cuando se consolidó en el primer equipo y sus 20 goles y 11 asistencias en 43 partidos terminaron por convencer al Atlético de Madrid para fichar a la perla portuguesa en el verano de 2019 por 126 millones de euros. Su llegada generó una enorme expectación en el club rojiblanco ya que se trataba de una gran apuesta de presente y futuro para liderar el proyecto de Diego Pablo Simeone. Sin embargo, en el conjunto colchonero no logró consolidarse.

Durante las cuatro temporadas completas que permaneció en el Atleti, sumó 131 partidos en los que anotó 34 goles y repartió 18 asistencias. Si bien terminó levantando un título liguero con la camiseta rojiblanca, su relación con Diego Pablo Simeone siempre estuvo marcada por las diferencias y su presencia en los onces del técnico argentino terminaron por ser esporádicas.

Barcelona, entre el quiero y no puedo

Descontento con su participación en el equipo madrileño, en el verano de 2023 Joao Félix fue cedido al FC Barcelona. La operación parecía una nueva oportunidad para relanzar su carrera en un entorno que a priori por su estilo de juego parecía más acorde al futbolista, pero, aunque el portugués tuvo un inicio prometedor, con el paso de las jornadas su rendimiento bajó considerablemente.

En total, disputó 44 partidos con la camiseta azulgrana, firmando 10 goles y 6 asistencias. Aunque dejó buenas sensaciones en momentos puntuales, no fue capaz de tener la regularidad necesaria para que el club culé, que no atravesaba su mejor momento desde el punto de vista económico, realizase una gran inversión para quedarse con el futbolista. Ante aquel escenario, el Chelsea fue el que se llevó en propiedad al luso, pero no fue sino una prueba más de que Joao Félix no ha sido capaz de asentarse en ningún club de forma definitiva.