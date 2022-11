Miguel Almirón o cómo el Newcastle brilla al son de una estrella no mundialista

En Betfair, se contempla como una probabilidad muy real que las urracas disputen la Champions el año que viene con Almirón como el futbolista de moda La ausencia de Paraguay de Qatar priva al torneo de uno de los jugadore más en forma de la Premier League y que ha sido nombrado jugador del mes de octubre

En el Newcastle el proyecto de Eddie Howe coge ritmo y lo hace al son de un jugador que no estará en el Mundial, Miguel Almirón. El internacional paraguayo vive su mejor momento desde que llegó al Newcastle. Ahora mismo está a un nivel imparable y por eso ha sido elegido el mejor jugador de octubre en la Premier League. Almirón anotó cinco goles en seis partidos durante octubre y se ha convertido en el segundo paraguayo en la historia en ganar este premio, después de que Roque Santa Cruz lo consiguiera con el Blackburn Rovers en 2007.

Este es el segundo galardón que consigue Almirón, después de ganar el premio a mejor gol en abril de 2022, y es, además, el primer jugador del Newcastle en lograr este premio desde Joe Willock en mayo de 2021. Almirón se impuso en las votaciones a Kepa Arrizabalaga, Kevin de Bruyne, Bruno Guimarães, Erling Haaland, Kieran Trippier, Leandro Trossard y Granit Xhaka. Un fiel reflejo de lo que está haciendo el Newcastle, en puestos Champions liderados por un futbolista que no podrá estar en Qatar ya que su selección no logró el pase.

Según los pronósticos de Betfair, que el Newcastle se cuele entre los cuatro primeros a final de temporada se paga a 2.1€ por euro apostado, una probabilidad bastante alta y que supera las expectativas de clubes como Tottenham o Chelsea. La fe en las urracas tiene en Almirón una de las bases más sólidas y fiables. Su evolución de la mano de Eddie Howe lo ha convertido en una opción valiosa para varios de los grandes de Europa, que lo ven como una pieza desequilibrante en ataque: 8 goles en 15 partidos disputados. Según varios medios, el Atlético de Madrid está siguiendo muy de cerca su situación y tienen la intención de hacerse con sus servicios o intentarlo a corto-medio plazo.

La Champions será clave

Almirón termina contrato con el Newcastle United en verano del 2024, por lo que entraría en su último año de contrato al finalizar la actual temporada. Si no renueva, el conjunto colchonero haría una oferta importante para cerrar su incorporación y para que se convierta en una de las próximas estrellas del club. Llegaría para ser importante, lo que es clave para convencer al futbolista. Si el Newcastle logra la clasificación para la Champions, difícil será su salida ya que las urracas cuentan con músculo suficiente como para seguir mejorando la plantilla. Otros clubes que están siguiendo de cerca su situación son el Manchester United de Erik Ten Hag y el Arsenal de Mikel Arteta.

El Newcastle es el equipo de moda en Inglaterra. Las urracas, tras la inversión de capital del grupo saudí, invirtieron 70 millones de euros en el fichaje de Alexander Isak. La pieza que le faltaba a Eddie Howe para empezar a consolidar el proyecto, meses después parecen haber afirmado las expectativas de principio de campaña. Se marchan al parón del Mundial como terceros clasificados y con sensaciones muy positivas.

Sin el ex realista Isak

Sin embargo, el fichaje estrella, Alexander Isak solo ha disputado dos encuentros. Las lesiones le han impedido estar con el equipo en la mayoría de las jornadas. La falta de gol no se ha visto afectada, en esa faceta aparece un jugador que en principio no debería llevar esa responsabilidad como es Miguel Almirón. El futbolista paraguayo llegó en el mercado invernal de 2019 a cambio de 24 millones de euros desde el Atlanta United, una trayectoria extraña si bien al salir de Argentina, jugaba para Lanús, no dio el salto inmediato a Europa y pasó por Estados Unidos.

Estilo Premier

Un futbolista zurdo que juega a banda cambiada, ha integrado esa faceta goleadora a su fútbol. Pero no ha olvidado su mayor virtud, las arrancadas en velocidad, características de la Premier. Sigue siendo el mejor futbolista de su equipo en cuanto a conducciones. Todo ello también repercute a nivel de importancia en el juego, Almirón, solo por detrás de Guimarães (30), es el segundo jugador del equipo que más faltas recibe (11). Un octubre redondo, por ello, la Premier League le ha entregado el premio a jugador del mes y muchos clubes le siguen de cerca.