El miedo que hay en España

La selección española afronta una nueva etapa de ilusión y ambición después de consolidarse como una de las grandes potencias del fútbol mundial. Sin embargo, su trayectoria en los Mundiales desde la conquista de Sudáfrica 2010 refleja una realidad muy diferente a la que ha mostrado en los últimos años.

Tras levantar la Copa del Mundo en 2010, España no ha conseguido repetir actuaciones destacadas en la máxima competición internacional. En los tres Mundiales posteriores, la Roja solo ha ganado tres de los once partidos disputados, con un balance de cinco empates y tres derrotas. La eliminación en la fase de grupos de Brasil 2014 y las despedidas en octavos de final en Rusia 2018 y Catar 2022 dejaron la sensación de que el equipo no lograba trasladar su dominio futbolístico al torneo más exigente del calendario.

Sin embargo, el presente invita al optimismo. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, España atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. El combinado nacional acumula 30 encuentros oficiales consecutivos sin conocer la derrota, con un impresionante registro de 22 victorias y ocho empates. Una racha que refleja la estabilidad, la competitividad y la madurez alcanzadas por el grupo.

La confirmación definitiva llegó en la Eurocopa de 2024. España completó un torneo impecable, ganando los siete partidos que disputó y conquistando el título con autoridad. Además de los resultados, el equipo destacó por su capacidad para dominar los encuentros, su intensidad sin balón y el talento de una generación que mezcla juventud y experiencia.

Lamine Yamal con el balón Trionda / SPORT

Jugadores como Rodri, Dani Olmo o Nico Williams se han convertido en referencias, mientras que la irrupción de Lamine Yamal ha aportado un factor diferencial capaz de desequilibrar cualquier partido. Todo ello convierte a España en una de las selecciones más respetadas del panorama internacional.

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Aunque el recuerdo de los últimos Mundiales obliga a mantener la prudencia, la realidad actual sitúa a la Roja entre las principales candidatas a pelear por los grandes títulos. El reto ahora es demostrar que el éxito europeo también puede traducirse en gloria mundial.