El Metropolitano se le atraganta al Bayern

El Bayern de Múnich afronta su visita al Atlético de Madrid con un dato que invita al optimismo rojiblanco. El conjunto alemán nunca ha conseguido ganar en campo colchonero en la Copa de Europa o Champions League. En sus tres visitas, el balance es de una victoria para el Atlético, dos empates y ninguna derrota para los locales, con un detalle que se ha repetido en todas ellas: los rojiblancos marcaron exactamente un gol.

De hecho, no existe otro estadio en el que el Bayern haya disputado tres partidos de Champions sin lograr la victoria. El conjunto bávaro comparte este registro con San Siro y el campo del Ajax, otros dos escenarios en los que también ha tenido que esperar para conseguir su primer triunfo.

El Atlético, además, presenta unos números imponentes como local ante equipos alemanes. Los rojiblancos solo han perdido uno de sus 14 partidos en casa frente a rivales de este país en la máxima competición europea. El balance es de diez victorias, tres empates y una única derrota.

Aquel tropiezo llegó en 1996, cuando el Borussia Dortmund se impuso en el Vicente Calderón. Desde entonces, el Atlético ha convertido sus partidos como local ante equipos alemanes en un auténtico fortín.

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La racha actual es todavía más contundente. El conjunto colchonero ha ganado sus cuatro últimos partidos en casa ante rivales alemanes en la Champions, la mejor serie de su historia. El Bayern llega, por tanto, a un escenario que históricamente se le ha resistido y en el que el Atlético atraviesa su mejor momento ante equipos de la Bundesliga.