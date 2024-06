No sólo de Messi vive la Copa América: otras siete estrellas que seguir en el torneo

Los amantes del fútbol están de fiesta. Copa América y Eurocopa ya están en marcha con ambos torneos coincidiendo para disfrutar de los mejores futbolistas del planeta a uno y otro lado del Atlántico. En el caso del torneo de la Conmebol, Argentina acapara todas las miradas sólo año y medio después de haber ganado el último Mundial y haber hecho lo propio en la Copa América de 2021, cuando le ganó a Brasil el trofeo en su propio territorio. Maracanazo 2.0.

En esta ocasión la copa se juga en Estados Unidos, uno de los tres países que albergará en 2026 el Mundial. Entonces también participarán México y EEUU. Así que esta prueba supone también una prueba que girará en torno a Leo Messi. La Pulga, en cierta medida, también juega en casa, porque ahora su competición es la MLS. De hecho, la final se disputará en Miami, aunque no en el estadio donde habitualmente compite el Inter, sino en el Hard Rock Stadium.

Es normal que el ex del FC Barcelona acapare miradas ante seguramente la que sea su última Copa América, que no su último gran torneo. Su deseo es también jugar precisamente el Mundial de dentro de dos años. A la sombra del ‘10’, sin embargo, tratarán de lucir otras estrellas para amenazar el reinado de un Argentina que, para esta edición, vuelve a ser favorita en las apuestas de fútbol de Betfair, con una probabilidad implícita del 36%. Estas son las siete figuras de las que estar pendientes más allá de Messi.

Raphinha – Brasil

Sí, en Brasil la estrella es Vinicius. De hecho, esta Copa América ha dejado de ser un Messi vs Neymar para ser ahora un Messi vs Vinicius. Pero también a la sombra del crack del Real Madrid el combinado de Tite emergen jugadores que reclamarán su cuota de protagonismo. Raphinha es quizá uno de los que más llama la atención, porque en el FC Barcelona su continuidad no está asegurada y, ante el mercado que está por venir, necesitará reivindicarse frente a otros compañeros de un ataque potente. Es lo mejor de Brasil. La defensa y el mediocampo dejan dudas. Pero a este equipo más práctico que vistoso le da igual con tal de tratar de restablecer sensaciones precisamente también con la mirada puesta en el Mundial 2026.

Reyna – EEUU

Estados Unidos no es un país de fútbol, pero como se vio hace 30 años con el Mundial de 1994, grandes torneos como esta Copa América pueden servir para darle nuevos impulsos. En el país anfitrión, varias figuras destacan. Reyna, cedido en la mitad de temporada al Nottingham Forest, es uno de ellas. Su motivación, como le ocurre a Raphinha, está en encontrar con su país el nivel que de él se presupone después de no haber marcado ni un gol ni en el tramo inicial con el Borussia Dortmund, al que pertenece, ni en la cesión a la Premier.

Araujo – Uruguay

Uruguay es una selección en transición entre los veteranos (Suárez, Cavani…) y las nuevas generaciones (Valverde, Araujo…) El central del FC Barcelona también podría cambiar de aires y esta Copa América podría servir para impulsar su candidatura a encontrar nuevos destinos. El crecimiento exponencial que ha vivido en las últimas temporadas invita a pensar que será uno de los defensas más importantes del torneo.

James Rodríguez – Colombia

Entre los veteranos, James es garantía de éxito. Curioso. A sus 32 años parecía de vuelta de todo después de haber pasado dos temporadas en Qatar y haber competido sin mucha gloria en Everton u Olympiacos. Pero el centrocampista, ahora en el Sao Paolo, se transforma cuando juega con Colombia. En EEUU jugará como en casa.

Santi Giménez – México

Claro que puestos a hablar de selecciones ‘forasteras’ que juegan en ‘casa’ en EEUU, ninguna como México. Su ídolo es Santi Giménez, un delantero de sólo 23 años que empiez a llamar a las puertas de las grandes ligas europeas después de haber sumado dos buenos cursos en Feyenoord. Los 23 goles de esta temporada lo convierten en interesante referencia ofensiva.

Alexis Sánchez – Chile

Hablando de veterano, Alexis es otro de los que sigue dando de qué hablar. Ahora en el Inter, este ex de FC Barcelona, Olympique de Marsella o Manchester United, entre otros, no ha tenido una gran temporada. Sólo cuatro goles y cinco asistencias son bagaje escaso en lo individual, pero importante en lo colectivo como pieza de recambio habitual en el Inter que ha vuelto a ganar el Scudetto. Tiene ya 35 años y ésta será su última Copa América. Quiere cerrar etapa a lo grande con Chile.

Davies – Canadá

Canadá tampoco tiene, como EEUU, gran tradición en fútbol. Pero la evolución de su selección en los últimos campeonatos invita a cierto optimismo. En el último mundial no pasaron de primera ronda, pero llegaron con la vitola de ser un equipo alegre. Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern pretendido por el Real Madrid es su máxima referencia en este torneo en el que esperan dar la sorpresa.

