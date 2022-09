Messi suma la 99

Argentina ganó a Honduras (3-0) y Messi se queda a una victoria del centenar Es el quinto jugador con más victorias con su selección

Leo Messi fue el gran protagonista en el triunfo contra Honduras (3-0) de una selección argentina que ya acumula 34 partidos consecutivos sin perder.

La ‘albiceleste’ llegará al Mundial de Catar con muy buenas sensaciones y el exjugador del FC Barcelona tendrá una gran oportunidad para levantar el título más importante que se le ha resistido hasta el momento.

Con la victoria ante la selección de Honduras, Messi suma su triunfo número 99 con la camiseta albiceleste y se coloca como el quinto jugador con más victorias con su selección.

"Vuelvo a dsifrutar"

Después del encuentro, en el que se ha apuntado un doblete, Messi ha atendido a los medios de comunicación y ha reconocido que lo pasó mal tras su salida del Barça. Le costó aclimatarse en el PSG después de toda una vida en el club azulgrana.

“El año pasado lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca. Sabía que iba a ser así, pero ahora me siento diferente. Este año es diferente, estoy más acomodado al club, al juego, al vestuario y a mis compañeros. Ahora me siento bien, vuelvo a disfrutar”, ha reflexionado.