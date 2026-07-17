Messi lidera a Argentina en todo: el Mundial total del ‘10’

Lionel Messi está firmando un Mundial de una dimensión difícil de resumir con un solo dato. El argentino lidera a su selección en prácticamente todos los apartados ofensivos y también en varios registros de esfuerzo e influencia sobre el juego. Goles, asistencias, tiros, pases para remate, regates, duelos ganados o incluso recuperaciones con balón: todo pasa por él.

El ‘10’ es el máximo goleador de Argentina en el Mundial 2026, con 8 tantos, y también el máximo asistente, con 4 pases de gol. En total, suma 12 contribuciones directas de gol, una cifra que explica hasta qué punto la vigente campeona sigue dependiendo de su capacidad para decidir partidos en el último tercio.

Pero su impacto va mucho más allá del remate. Messi también lidera a Argentina en tiros (34), tiros a puerta (18), pases para tiro (25) y centros precisos (21). Es decir, no solo finaliza: también genera, activa a sus compañeros y sigue siendo el futbolista que más cosas produce cuando el equipo necesita claridad.

Lo más llamativo es que el dominio estadístico alcanza apartados menos asociados a su figura. Messi también encabeza las recuperaciones con balón (44), los regates (24), las faltas recibidas (16) y los duelos ganados (51). A todo ello se suman sus 5,3 goles esperados y 4,1 asistencias esperadas, que refuerzan la sensación de un torneo absolutamente completo.

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A estas alturas de su carrera, Messi ya no necesita demostrar nada, pero este Mundial vuelve a colocarle en una dimensión distinta. Argentina juega alrededor de él, ataca a través de él y sigue encontrando en su capitán la respuesta para casi todo.