Messi se iguala a sí mismo

El argentino anotó el primer tanto y repartió el segundo en la agónica victoria ante México de la segunda jornada Es el primer jugador desde 1966, siendo él mismo en 2006, que logra un gol y una asistencia en un mismo encuentro mundialista

El delantero del PSG, Leo Messi, fue el héroe de la jornada para Argentina. Con un gol en el tramo final y partícipe director en el segundo, el combinado de Lionel Scaloni alejó los fantasmas con una victoria (2-0) importante ante México.

El argentino, que puso por delante a la selección ante Arabia Saudí en el estreno desde el punto de penalti, se ha convertido, de nuevo, en el único jugador que logra marcar y asistir en un mismo encuentro de la Copa del Mundo.

El ex del Barça ya lo logró ante Serbia en la edición de 2006, su primer Mundial con la selección absoluta argentina. Desde que debutara en agosto de 2005, ha firmado 93 tantos en 167 encuentros oficiales.

El combinado de Lionel Scaloni llegaba a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 con todo en juego: una derrota le habría dejad virtualmente fuera a las primeras de cambio. Hasta que apareció Leo Messi para desatascar un partido exigente.

