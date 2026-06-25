Messi dispara un 46% las opciones de Argentina para ganar el Mundial y cumplir la tradición del ‘tapado’

La evolución de Argentina en el presente Mundial de 2026 está siendo meteórica. Y todo gracias a un Leo Messi estelar. Su rendimiento ilusiona a todo el país. Los datos corroboras que la escuadra que dirige Scaloini tiene serias opciones de revalidar el título, algo que no ocurre desde que en 1962 Brasil ganara en Chile su segundo mundial.

Es la conclusión de un análisis elaborado a partir de los datos extraídos por el Simulador Pro, una herramienta online diseñada por Betfair para reflejar el poder potencial de cada país a ganar este Mundial más allá de las ventajas o desventajas temporales de los resultados iniciales (especialmente en la primera fase) y las coyunturas temporales de un cuadro final aún por definir. En este escenario este índice de fortaleza individual que representa el Simulador Pro coloca a Argentina como el conjunto que más ha crecido desde que inició el campeonato en sus opciones de ganar el título.

Argentina tiene actualmente un 13,3% de oportunidades, empatada con Inglaterra, casi igual que España (15,4% de opciones) y detrás de Francia (22,2% de probabilidades). Ningún país ha crecido tanto como el que capitanea Messi, con un ‘subidón’ del 46,2% por detrás de Francia (+22%) e Inglaterra (+6,4%). Esta tabla muestra las selecciones que más han crecido en sus probabilidades de ser campeones tras dos jornadas.

La albiceleste comenzó el torneo como la 6ª favorita según el Simulador Pro, en un cuarto peldaño de candidatas detrás de Francia y España (primer peldaño), Inglaterra (segundo peldaño) y Portugal y Brasil (tercer peldaño). Entonces sus opciones de ‘campeonar’ eran de apenas un 9,1%. Ahora, sin embargo, gracias a Messi y su recital constante, Argentina ya está en el segundo peldaño de favoritas, todavía por debajo de Francia (la gran candidata) pero a la misma altura que España e Inglaterra.

Un vistazo más amplio a los datos que aporta el Simulador Pro permite, incluso, colocar Argentina como un combinado de enorme potencial en todas las rondas. El vigente campeón tiene un 90,9% de opciones de pasar a octavos, un 71,4% de opciones de acceder a cuartos, un 50% de probabilidades de alcanzar las semis y un 26,7% de probabilidades de alcanzar la final.

A Argentina también le ayuda un vistazo a la historia, un factor muy importante para los cálculos del Simulador Pro. La herramienta mide, no sólo la calidad actual de los países, sino elementos como su tradicional trayectoria en anteriores torneos o la evolución históricas de los propios campeonatos. En este sentido, la proyección dice que en los últimos tres últimos campeonatos (2014, 2018, 2022) el ganador siempre fue un equipo que no estaba entre los principales candidatos. Como le sucede ahora a Argentina.

De hecho, la misma Argentina es ejemplo de este proceso. En 2022, en Qatar, bordó su tercera estrella de campeona partiendo en los pronósticos de Betfair como cuarta favorita al título, con una probabilidad de ‘campeonar’ más baja que la que tenía ahora al comenzar el campeonato: un 11,76% tenía hace cuatro años. En 2018 Francia se llevó el título partiendo en el comienzo del campeonato como la cuarta favorita con una probabilidad del 12,5%. Croacia, la otra finalista, partía como décima en los pronósticos. En Brasil 2014, Alemania se llevó el título con algo más de probabilidad inicial (15,38%), pero como tercera favorita a levantar el título.

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España en 2010 fue la última excepción a esta norma: ganó su primer Mundial partiendo como máxima favorita al título. Eso sí, la otra finalista, Holanda, partía como 5ª en los pronósticos. Ser un ‘tapado’ siempre viene bien.