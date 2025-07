El mercado de las segundas oportunidades del Barça

En el turbulento pero siempre frenético mercado de verano, los grandes clubes europeos se mueven a velocidad de vértigo para tratar de incorporar a los mejores jugadores, adelantándose a sus rivales en la carrera. A su manera, y debido a sus problemas económicos, uno de estos clubes que se encuentra en plenas negociaciones para tratar de cerrar llegadas y salidas es el FC Barcelona. El conjunto catalán comenzó el verano con un gran nombre propio apuntado en letras mayúsculas en su agenda, el de Luis Díaz. Después llegó el ofrecimiento de Nico Williams El joven extremo del Athletic Club de Bilbao representaba el más perfil deseado por la afición culé, y su relación con los jóvenes jugadores azulgranas, así como su buena disposición táctica y física parecían colocarle la etiqueta de jugador perfecto para recalar en el Camp Nou. Sin embargo, tras semanas de especulaciones, el internacional español optó por renovar su contrato con el club bilbaíno.

A partir de ese momento, el Barça activó otras vías y una de ellas los condujo hasta Inglaterra, concretamente a Manchester. Poco a poco, los responsables culés acercaron posturas con un Marcus Rashford que durante años fue considerado una de las grandes promesas del fútbol inglés y la figura principal del Manchester United. Ahora, el inglés recalará finalmente en Barcelona como jugador cedido con opción de compra no obligatoria. Este fichaje permite contar al equipo de Hansi Flick con una nueva pieza para reforzar el ataque, algo que el entrenador alemán consideraba indispensable para pelear por todos los títulos, incluida la UEFA Champions League, trofeo que el equipo rondó y de qué manera la temporada pasada. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que los culés logren levantar la ‘Orejona’ la próxima campaña es del 14,29%, siendo uno de los grandes favoritos de cara a la próxima edición del torneo. El jugador además tiene varios espejos en los que mirarse, como son Aubameyang, Larsson, o incluso Luuk de jong que no dejó un mal recuerdo durante su corta estancia en el Camp Nou.

De Manchester a Barcelona, con parada en Londres

La trayectoria reciente de Marcus Rashford dista mucho de lo que apuntaba a ser cuando deslumbró en Manchester hace ya varias temporadas. El inglés, que debutó en febrero de 2016 con el primer equipo de los ‘Red Devils’ cuando solamente tenía 18 años, fue poco a poco ganándose los minutos y empezó a ser un futbolista habitual en los onces del conjunto rojo. Su versatilidad para jugar en banda o como delantero centro sumada a su capacidad para generar desequilibrio en el último tercio lo convirtieron en uno de los favoritos de la afición, que veían en él a un jugador capacitado para marcar una época.

Sin embargo, en las últimas campañas su protagonismo se fue reduciendo. Sin contar en Manchester, la pasada campaña fue cedido al Aston Villa, donde sumó 41 partidos entre todas las competiciones, anotando 11 goles y repartiendo nueve asistencias. Aunque no alcanzó cifras extraordinarias, tuvo un buen rendimiento, especialmente en el encuentro de cuartos de final de la Champions entre su equipo y el PSG, donde pusieron en serios aprietos al que a posteriori sería el campeón del torneo. Ahora, con Rubén Amorim como técnico de los ‘Red Devils’, Rashford no parecía tener ni siquiera la posibilidad de pelear por un puesto en el equipo, por lo que el inglés ha decidido poner fin, al menos de momento, a su etapa como futbolista allí.

Jugadores que sorprendieron en el Camp Nou

Rashford no es el primer jugador que llega al Barça sin demasiadas expectativas, pero buscando dejar su mejor versión. Es el último de una lista donde los delanteros que se enfundan la camiseta azulgrana terminan dando una buena imagen. Uno de los casos más recordados es el de Henrik Larsson. El delantero sueco, leyenda del Celtic FC, llegó al FC Barcelona en 2004 y aunque su primera temporada se vio condicionada por una lesión en la rodilla, en dos campañas acumuló 59 partidos en los que firmó 19 goles y seis asistencias. Además, fue clave para conseguir la Liga de campeones de 2006, donde dejó dos asistencias para conseguir el título.

Otro ejemplo es el de Pierre-Emerick Aubameyang. El gabonés, tras desvincularse del Arsenal, firmó por los blaugranas en enero de 2022. En apenas unos meses, marcó 13 goles en 24 partidos, convirtiéndose en una de las piezas clave de la mejoría de un equipo que no pasaba por su mejor momento. A dicha mejoría también contribuyó con creces Luuk de Jong. El delantero neerlandés llegó cedido por el Sevilla en un momento en el que no parecía contar para ningún proyecto deportivo de primer nivel. Sin embargo, su paso por el Camp Nou fue notable, anotando siete goles en 29 partidos y ganándose rápidamente el cariño de la afición gracias a su trabajo en silencio y a su esfuerzo sobre el campo. Ahora, es el turno de un Marcus Rashford, que llega a Can Barça buscando recuperar el nivel de etapas anteriores para demostrar que sigue siendo un jugador de talla mundial y que las expectativas que depositaron sobre él no eran infundadas.