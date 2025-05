El mensaje revelador de Junior Firpo

El fútbol tiene redenciones inesperadas, y la de Junior Firpo con el Leeds United es una de las más sonoras de esta temporada en el Championship. El lateral zurdo, que en sus etapas previas en el FC Barcelona y el Real Betis mostró destellos pero también irregularidades, ha encontrado en Elland Road un lugar donde florecer como jugador y líder. Su 2024/25 no solo ha sido el mejor año de su carrera en términos de rendimiento, sino también el más significativo a nivel emocional: ha sido pieza clave en el regreso del Leeds a la Premier League.

El pasado lunes, tras la contundente victoria por 4-0 ante el Bristol City en la celebración del ascenso en Elland Road, Firpo no pudo evitar compartir su entusiasmo en redes sociales. “Todavía pienso en el ambiente de anoche. ¡Qué partido y qué grupo! No se merecen menos que esa actuación. Pero aún no hemos terminado, este grupo tiene hambre de más, así que vamos a por ello una vez más. Su servidor, el segundo mejor lateral izquierdo de la liga”, escribió con un tono entre emotivo y humorístico.

Detrás de esa frase autodefinida con modestia irónica se esconde un jugador que ha sido determinante en ambos extremos del campo. Firpo ha sumado 4 goles, 10 asistencias y, sobre todo, una regularidad defensiva que hasta ahora se le había resistido. Su evolución no ha sido casualidad: bajo las órdenes de Daniel Farke, ha encontrado un sistema que le permite explotar sus virtudes sin quedar expuesto. Además, su madurez táctica se ha hecho evidente en partidos grandes, donde ha demostrado ser mucho más que un lateral ofensivo.

La temporada del Leeds ha estado marcada por la cohesión de un grupo que supo sobreponerse a la presión del descenso y a la exigencia de una Championship siempre impredecible. Firpo no solo ha sido protagonista sobre el césped, sino también en el vestuario, donde se le ha visto cada vez más involucrado con la identidad del club. Su conexión con la afición, especialmente en este tramo final del campeonato, ha sido natural y creciente.

Sin embargo, su futuro sigue en el aire. Mientras en Leeds le piden que firme el contrato, en Sevilla le piden que regrese a la que fue su casa. Agente libre el próximo 30 de junio, Firpo calentó todavía más los rumores en unas declaraciones crípticas sobre su situación: "Tengo una espina clavada".