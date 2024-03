Mejores apuestas deportivas en USA por estado para 2024

Las apuestas deportivas se vuelven cada vez más populares. Para que puedas apostar seguro te acercamos nuestro ranking con las casas de apuestas deportivas en USA más top del momento. Con una variada oferta de ligas, promociones y mercados disponibles accede a los sitios más completos del mercado actual.

TOP 4 de las mejores casas de apuestas en USA por estado

Casas de apuestas deportivas para cada estado legal

Las casas de apuestas listadas en nuestro ranking dan todas las garantías de seguridad. Esto está comprobado a través de sus licencias habilitantes, que son expedidas por las respectivas autoridades de control de juegos en los estados donde las apuestas deportivas online están legalizadas.

Es fundamental que tengas en cuenta que las apuestas online no son una actividad legalizada en todo el país, su aprobación está en manos de cada estado en particular. Actualmente, puedes acceder a casas de apuestas en USA legalmente desde Nueva Jersey, Michigan, West Virginia, Pennsylvania, Delaware, Connecticut y Nueva York.

Para obtener una licencia, las empresas se someten a supervisiones periódicas que evalúan la calidad del servicio. La proliferación de sitios clandestinos empuja a las casas de apuestas autorizadas a incorporar mecanismos de seguridad sofisticados. Identificar las licencias válidas del sitio que elijas es el primer paso para proteger tu integridad como usuario.

Las mejores casas de apuestas en Nueva Jersey

Las apuestas deportivas también fueron legalizadas en el estado de Nueva Jersey. Luego de acalorados debates, la regulación del juego quedó aprobada en 2013 y se habilitó el ejercicio de las apuestas online. Desde entonces, es significativo el crecimiento que el mercado ha tenido en la región.

Las opciones de operadores son cada vez más heterogéneas. Entendemos que esto puede ser una complicación a la hora de querer elegir tu plataforma ideal. Para hacerte más sencilla la búsqueda te dejamos nuestra recomendación con las mejores casas de apuestas deportivas de Nueva Jersey, ¡todas 100% confiables!

TOP 5 Casas de apuestas deportivas en Nueva Jersey

Las mejores casas de apuestas en Michigan

En Michigan, las apuestas deportivas también han alzado su protagonismo durante los últimos años. La legislación se oficializó en 2019 y se designó a la Junta de Control de Juegos de Michigan como la autoridad a cargo de supervisar el rubro y otorgar las respectivas licencias a empresas de juego y apuestas.

Encuentra a continuación nuestro top 5 de casas de apuestas para apostar desde Michigan. Puedes estar seguro de que tus datos estarán protegidos, ya que todos los sitios responden a los protocolos de seguridad emitidos por la Junta de Control. ¡Aprovecha los bonos de bienvenida y exprime tus ganancias!

TOP 5 Casas de apuestas deportivas en Michigan

Las mejores casas de apuestas en Pennsylvania

Los operadores confiables supervisados por la Junta de Control de Juego de Pennsylvania tienen a disposición un repertorio rico en categorías para que puedas variar entre deportes. Con cuotas competitivas y promociones de apuesta en torneos locales e internacionales ¡en vivo! la modalidad más candente en el universo de apuestas actual.

El ingreso a nuestros sitios recomendados es sencillo. El registro no demora e incluye filtros de seguridad como la verificación de identidad para resguardar tus datos. Además, muchos cuentan con apps móviles descargables; una función que sólo las mejores casas de apuestas en Estados Unidos ofrecen.

TOP 5 Casas de apuestas deportivas en Pennsylvania

Las mejores casas de apuestas en West Virginia

Las apuestas deportivas en USA son accesibles desde el estado de West Virginia. El rubro está regulado por la Lotería de West Virginia que ha hecho un excelente trabajo en materia de supervisión. Nuestro top 5 cuenta con el aval de la Lotería y con certificaciones de organismos prestigiosos como eCOGRA que respaldan la calidad del sitio.

Los usuarios locales destacan la variedad de mercados y cuotas competitivas que enriquecen la experiencia en las apuestas. Además, los aficionados al juego encontrarán en los operadores de apuestas juegos de azar de los mejores casinos online en Estados Unidos. Tanto el juego como las apuestas deportivas son legales en West Virginia.

TOP 4 Casas de apuestas deportivas en West Virginia

Deportes y ligas para apostar online

Los mejores operadores siempre incluyen una amplia gama de opciones para que ningún interés quede relegado. Cada categoría deportiva presenta, a su vez, infinidad de campeonatos y mercados. Los siguientes son algunos de los deportes más populares de las casas de apuestas deportivas en Estados Unidos:

Ganancias de apuestas deportivas en usa de tenis | iGaming

Casas de apuestas deportivas con fútbol

Actualmente, la escena del fútbol en Estados Unidos es súper rica, sin embargo, la afición por el fútbol o soccer fue un fenómeno que ha crecido particularmente durante la última década. La exitosa llegada del Lionel Messi al Inter de Miami también ha puesto el foco en el desempeño de los clubes norteamericanos.

Sin embargo, gran parte de su creciente popularidad se debe a la celebridad que han tenido las ligas extranjeras en el territorio estadounidense. La Premier League y la Liga MX son dos de las competiciones más buscadas en las casas de apuestas en USA. ¡Sigue de cerca los partidos y crea tus pronósticos!

Baloncesto: una de las estrellas de las apuestas.

Consolidado como uno de los deportes más populares del mundo y oriundo de USA, nos arriesgamos a afirmar que todas las casas de apuestas en Estados Unidos incluyen el baloncesto en su catálogo. Puedes seguir el minuto a minuto de los partidos de la NBA, la liga más prestigiosa del mundo.

Los usuarios estadounidenses apuestan en baloncesto, no sólo por perseguir la emoción de este deporte veloz, sino también por las altas cuotas que presenta. Los mejores operadores ofrecen cuotas que superan la vara del 96%. Cuanto más alta las cuotas, mayores probabilidades de acertar en los resultados de tus apuestas online.

Apostar a tenis desde Estados Unidos

Durante los últimos años, hubo en el país un aumento significativo de tenistas que impulsaron el reconocimiento del deporte a nivel nacional. Aun así, el tenis aún no alcanza la convocatoria del fútbol o el baloncesto, por lo que sus cuotas no son las más altas.

No obstante, la oferta de campeonatos disponibles para apostar es muy rica. El US Open, además de ser una competencia de mucho renombre entre las ligas femeninas, es un clásico histórico. Otros torneos como el Masters de Indian Wells, Masters de Miami o el Torneo de Washington, no faltan en ninguna casa.

Casas de apuestas en vivo

Las apuestas en vivo son un fenómeno que agrega una pizca de adrenalina a la experiencia. Las casas de apuestas en Estados Unidos suelen ofrecer este formato de la mano de estadísticas y gráficos que dan un puntapié esencial para que aciertes en los resultados. Son ideales para los apostadores más osados.

Es importante tener en consideración que las apuestas en directo involucran mayores probabilidades de pérdida. Sus cuotas no son fijas, ya que el evento está en pleno curso. Esta volatilidad puede ser una desventaja. Afortunadamente, los mejores operadores de apuestas ofrecen el cash out que te permite retirar tu apuesta antes de que finalice el partido.

Jugador de baloncesto al que apostar en casas de apuestas deportivas en USA | iGaming

Bonos y promociones de casas de apuestas en Estados Unidos

Las promociones que ofrecen las casas de apuestas deportivas de USA en español son muchas. Con el ímpetu de querer atraer nuevos usuarios, los operadores despliegan un extenso abanico de opciones para que elijas el bono más útil según tus intereses. Para evitar un trago amargo, recuerda leer pausadamente los requisitos adjuntos.

Elegir una plataforma según su oferta de bonos es totalmente válido. Si eres principiante te sugerimos que revises los bonos de bienvenida. Las mejores casas de apuestas de Estados Unidos a menudo incluyen bonos sin depósito, bonos VIP para los más experimentados y alternativas como promociones por fidelidad a la casa.

Métodos de pago de las casas de apuestas en USA

El mundo de las apuestas deportivas involucra dinero real, por lo que se vuelve primordial tener en cuenta los métodos de pago disponibles de cada operador. Las plataformas de apuestas deportivas en USA en español que te recomendamos disponen de una pluralidad de servicios que garantizan máxima seguridad en sus transacciones.

Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en USA y utilizan procedimientos de seguridad como la doble autenticación. Las ewallets realizan depósitos inmediatos, PayNearMe acepta depósitos mínimos muy bajos; cada servicio tiene su particularidad. Siempre te recomendamos leer la letra pequeña ya que las condiciones pueden variar de una plataforma a otra.

Apuestas deportivas en USA desde el móvil

La industria de las apuestas avanza a paso acelerado en el mundo entero. La inclusión de nuevas tecnologías permite acortar las distancias entre el público y el servicio. Hoy en día, ya puedes acceder a las apuestas deportivas en USA a través de apps descargables en tu dispositivo móvil.

Desde su lanzamiento en USA, el número de descargas de apps supera la cifra de 1,000,000. Su éxito se debe a la comodidad que ofrecen. Cuentan con los mismos mercados y cuotas que las páginas web y están optimizadas para ambos sistemas operativos iOS y Android.

¿Cómo registrarse en una casa de apuestas americana?

Identifica la licencia del operador

Recuerda que, en Estados Unidos, la legislación de las apuestas en línea depende de cada estado. Identifica el sello de la autoridad pertinente en la página del sitio según el territorio desde el que juegues.

Crea una cuenta de usuario