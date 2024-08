Mejor que en España

Jonathan Calleri anotó su gol número 13 con São Paulo en la Libertadores. Está a un paso de igualar a Rogério Ceni y Luís Fabiano como máximo goleador de la Tricolor en el torneo. El delantero argentino dio también su primera asistencia jugando con el São Paulo en la competición. Calleri está entre los cinco máximos anotadores del actual siglo en el Tricolor de Brasil. En una bonita combinación, Alan Franco, desde la medular, abrió recto para Calleri, quien de espaldas a la portería fuera del área, tocó de primera para Damián Bobadilla, que en la entrada del área, mandó un zurdazo que se coló dentro de la portería defendida por Luis Mejía. Dos minutos después, Calleri, rozó el segundo, al recibir dentro del área de Luciano, aunque desequilibrado, su disparo lo acabó parado Mejía.

Jonathan Calleri se está convirtiendo en un ídolo de su equipo, donde cumple su cuarta temporada después de un discreto paso por el fútbol español, donde jugó en Las Palmas, Alavés, Espanyol y Osasuna y después de una dilatada trayectoria ya piensa en su futuro y dónde le gustaría ponerle punto final a su carrera.

En el Sao Paulo, acumula 68 goles y 17 asistencias en 178 partidos disputados y ha celebrado dos títulos: la Copa de Brasil 2023 y la Supercopa de Brasil 2024. Es considerado un ídolo para la institución, con la que tiene contrato hasta diciembre de 2026. En esa fecha tendrá 33 años y muchos se preguntan qué hará con su carrera.

“Obviamente que el día de mañana voy a volver al fútbol argentino y seguramente me retiraré en All Boys. Es el club del cual soy hincha y donde tengo que devolver un poquito de todo lo que me dio durante 15 años. Ojalá que algún día pueda volver y cumplir el sueño de jugar otra vez en All Boys”, reconoció el experimentado delantero, quien no se olvida de sus orígenes.