La mejor cantera del mundo sueña en Champions

El Athletic, nombrado recientemente como club de élite con la cantera más importante, batalla esta temporada por la gesta de clasificarse para Champions. A lo largo de su historia, el Athletic sólo se ha clasificado dos veces para la competición en su formato actual. La última con Valverde también al frente. La primera fue en el 98, cuando quedó segundo. Por entonces sólo el primero iba directo y el segundo, a fase previa. Jamás ha pasado de fase de grupos.

Vive el Athletic Club días de vino y rosas. Lógico. Los de Bilbao han iniciado la temporada exhalando esperanzas europeas. Su clasificación próxima a puestos europeos es siempre motivo de ilusión entre una parroquia, la de San Mamés, que anhela volver al viejo continente curso tras curso. Pero no un retorno por la puerta mediana de la Europa League (que no estaría mal, dicho sea de paso), sino por la puerta grande de la Champions, esa competición que en su formato actual sólo ha visto a los leones competir en dos ocasiones y que ahora tiene al eterno enemigo de la Real Sociedad como uno de sus equipos más destacados. El pique entre vecinos también manda en este sentido.

Y no es opción descabellada que el Athletic pueda soñar con una posición entre los cuatro primeros, un espacio que siempre parece tener tres huecos cogidos con Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. El Girona, sorpresa de este campeonato, oposita con fuerza también al gigantesco sueño de meterse entre los cuatro mejores. ¿Y el Athletic, qué opciones tiene? Dicen las apuestas deportivas de Betfair que un 35% de probabilidades implícitas, sólo por detrás del mismo Atlético, al que se da su pase casi por seguro, y el mismo Girona, la sorpresa también en los pronósticos.

Gesta ante el Nápoles

Argumentos deportivos no le faltan al equipo de Ernesto Valverde, un bloque que en el propio banquillo encuentra razones de sobra. El Txingurri es entrenador veterano en lides épicas con el Athletic. No obstante, fue él quien clasificó al Athletic para la Champions por segunda vez en su historia cuando quedó cuarto en la campaña 13-14. El equipo tuvo que afrontar una previa ante el Nápoles que superó con solvencia tras ganar 3-1 en San Mamés. Ahora no haría falta si quiera jugar esa previa. Los cuatro primeros clasificados acceden directos a la fase de grupos.

Más trabajada fue la primera clasificación, la de 1998, cuando el Athletic tuvo que quedar segundo en el campeonato de Liga. Por aquel entonces sólo el campeón iba de forma directa y el segundo tenía la opción de hacerlo por la vía de la fase previa. Los entonces dirigidos por Luis Fernández fueron subcampeones detrás del FC Barcelona y en esa ronda previa tumbaron al Dinamo Tiblisi por el valor doble de los goles. Luego en la fase de grupos cayeron en uno de los bombos más complicados, para medirse al Galatasaray, el Rosenborg o la Juve de Zidane y Del Piero. Aun así, aquella primera experiencia Champions fue, para el Athletic una gozada.

Una cantera de envidia

Algo parecido a la siguiente experiencia, que tampoco permitió pasar de la fase de grupos, pero que regaló al Athletic la opción de sentirse de nuevo grande de Europa pese a que su filosofía es, en este mercado internacional, cada vez un reto mayor. Y es ahí donde el Athletic basa una de sus fortalezas, en una de las mejores camadas de los últimos años.

Casos como los de Unai Simón, Sancet o Nico Williams (todos internacionales con España) demuestran la buena materia prima de Lezama. A ellos se les une Iñaki Williams, también internacional con Ghana y también referente de este equipo recientemente nombrado como la mejor cantera del mundo.

Un reciente estudio del CIES Football Observatory ha corroborado que el Athletic es el equipo de élite del planeta que más protagonismo da a su cantera. En total, 14 jugadores de su plantilla han salido de Lezama. Del total de minutos de LaLiga, en el equipo de San Mamés el 68,9% los han jugado canteranos. Algo que no es de extrañar vista la filosofía de un club único, pero que mejora incluso los datos de cursos anteriores, cuando ese reparto de minutos no llegaba ni al 56%.

Es el Athletic club que adelanta, además, a mitos europeos como el Olympique de Lyon y a rivales directos como la Real Sociedad. El pique con los txuri-urdin por repetir gesta y meterse en la Champions ya ha comenzado. Y en Bilbao tienen claro que si los de Anoeta han podido, ellos también.