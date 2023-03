Medvedev asume la lección de Alcaraz: "Me di cuenta de lo que debía hacer"

El ruso recuperó el triunfo ganador en Miami tras la derrota en la final de Indian Wells Medvedev reconoció que Alcaraz le superó por todos lados, dejándole sin un margen de reacción que tenía planeado

Daniil Medvedev volvió a la senda del triunfo tras la paliza que le endosó Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Indian Wells el pasado domingo. El ruso pasó por encima de Carballés en segunda ronda de Miami.

Un partido que volvió a demostrar que pese al tropiezo ante Alcaraz, tan solo el murciano puede ensuciar el magnífico inicio de año. 20 triunfos en los últimos 21 partidos.

Tras la victoria ante el español, asumió en rueda de prensa que se vio totalmente superado por Carlitos en la final del Masters anterior e incluso aseguró saber que le pudo faltar para haberle competido algo más.

El golpe necesario

"Me di cuenta de que debía hacer más dejadas. Es un golpe que siempre me ha gustado, pero tampoco puedo tirar 50 por partido. Necesitas tener confianza y ante Carballés me funcionó".+

Así explicaba el propio Medvedev que echó de menos uno de sus golpes preferidos, aunque reconoció que el murciano le quitó toda la confianza en su juego, algo que le impidió ir más allá de lo planeado.