Mbappé, la pesadilla del 'submarino amarillo'

Kylian Mbappé volvió a demostrar que hay estadios que se le dan especialmente bien. El delantero francés firmó un doblete en su visita a La Cerámica para darle de nuevo la victoria al Real Madrid. Pese a que era un partido en el que el conjunto blanco se jugaba más que los tres puntos, el ex del PSG volvió a demostrar que actualmente es el mejor jugador del campeonato.

Con este doblete, Mbappé no solo fue clave para la victoria, también logro un hito que ningún jugador en la historia del Madrid había logrado. El francés ya es el primer jugador del Real Madrid en el siglo XXI que marca dos o más goles en dos visitas al estadio del Villarreal en competición liguera, tras repetir la hazaña que ya logró la pasada temporada.

La Cerámica no suele ser un estadio cómodo para el conjunto blanco, pero Mbappé parece haberle cogido la medida. Más allá de los registros goledadores, el delantero se está asentando como líder tanto dentro como fuera del terreno de juego, convirtiéndose, de esta manera, en un pilar fundamental para el cuadro madridista.

Arbeloa es sabedor de que necesita al mejor Mbappé para que su nueva aventura en el Santiago Bernabéu tenga un mejor resultado que el de su predecesor Xabi Alonso. Preguntado por la figura del francés, dejó claro que, conjuntamente con Vinicius, es uno de los mejores jugadores del mundo: "Son los mejores jugadores del mundo, dos jugadores realmente peligrosos. Intentamos que les lleguen la mayor cantidad de balones posible. Con Vini por la banda y Kylian buscando espacios... Estamos muy contentos con su estado de forma y, sobre todo, con el trabajo que están haciendo. Es su esfuerzo y solidaridad, y están siendo recompensados con goles", explicó.

El próximo duelo del Real Madrid tendrá lugar el próximo miércoles ante el Benfica. Los de Arbeloa quieren asegurarse su sitio en el Top-8 de la Champions League.