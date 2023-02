Mbappé le ruge a Messi por el Balón de Oro

En Betfair, se ha producido un ascenso del índice de probabilidad de Mbappé para conseguir el Balón de Oro después de sus 15 minutos top ante el Bayern. Messi sigue siendo el gran favorito tras ganar el Mundial, pero un gran tramo final de temporada de Mbappé podría generar un giro en la predicción del galardón.

Madrid, 15 de febrero de 2023.- Antes de comenzar el partido de ida de Liga de Campeones entre el PSG y el Bayern de Múnich (0-1 para el Bayern) no había casi dudas de que Lionel Messi será coronado como el Balón de Oro de 2023. Sin embargo, la salida de Kylian Mbappé en 15 minutos de enorme nivel casi cambia el partido y hace pensar que el francés aún puede competir a su compañero por el máximo título individual del mundo del fútbol.

Todo estaba dispuesto para que Kylian Mbappé se convirtiese en el héroe del Parque de los Príncipes. Su equipo perdía, tenía media hora de margen y regresaba de su lesión cuando más le necesitaban. Apenas pisó el verde, el partido mutó. Del dominio total del Bayern, a un trasvase de control. El PSG comenzó a meter atrás a los germanos con las cabalgadas de Kylian generando pánico a las espaldas de los defensas bávaros. Su movimiento comenzó a generar menos atención en Messi, que también comenzó a participar más. Impacto que pudo haberse coronado con un gol, pero un milimétrico fuera de juego evitó que el tanto que anotó, que habría significado el empate, subiese al marcador. El campeón alemán se llevó el partido (0-1).

Sólo esos minutos han tenido una rápida respuesta en los pronósticos de Betfair que han subido en índice de probabilidad de éxito del galo frente al argentino para llevarse el título de France Football. Según estos vaticinios, que Lionel Messi gane el Balón de Oro se paga a 1.2€ por euro apostado (sigue siendo muy favorito) mientras que la cuota de Mbappé se instala en los 7€ por euro apostado. Aún hay diferencia grande, pero resulta muy llamativo ver como la cuota de Mbappé ha pasado de 7.5€ por euro apostado horas antes del duelo de Champions a la actual cuota que ha bajado de forma considerable. Una señal de que algo está cambiando.

Un gol anulado por centímetros

El duelo ya había entrado en su fase decisiva. Faltaban menos de 10 minutos para que el árbitro pitase el final cuando el campeón francés arrancó jugada desde su meta buscando la portería rival. Messi bajó a recibir y conectó con Neymar, que se internó por el centro entre dos futbolistas bávaros para dejársela en la banda izquierda a Nuno Mendes.

La potencia del lateral izquierdo parisino ganó a la corpulencia de Dayot Upamecano, que vio como el portugués le pasaba por la izquierda para colocar un balón perfecto al primer palo. Por allí apareció Mbappé, que la empujó a la red y celebró con rabia. Pero fue anulado. Sin embargo, la sensación es que el Bayern ha dejado vivo al PSG y que en la vuelta con un Mbappé al cien por cien las cosas pueden cambiar de forma decisiva.

Una Champions decisiva

La trayectoria en Champions va a ser clave, como casi siempre, para la elección del Balón de Oro. Messi parte con ventaja con la obtención del Mundial pero un tramo final espléndido de Mbappé podría cambiarlo todo. De caer eliminados en Champions los franceses, el más perjudicado sería Mbappé ya que no tendrían sus votantes el argumento del Mundial (aunque fue el máximo artillero) frente a Messi que se llevó el título con Argentina. Según los pronósticos de Betfair, para el próximo partido de vuelta el Bayern es el gran favorito y se paga a 1.7€ por euro apostado a que vence en Múnich. Que lo haga el PSG cotiza a 4€ por euro apostado.

Por otro lado, y en otro premio, la FIFA entrega este lunes 27 de febrero los galardones The Best 2022, en los que los votos quedan a criterio de los seleccionadores nacionales y de sus capitanes, periodistas especializados (avalados por la FIFA) y un 50 por ciento por votaciones de los aficionados registrados a través de la página de la FIFA elegirán a distintos ganadores. Sin lugar a dudas la atracción máxima pasa por qué futbolista será galardonado como el mejor entre: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema. Quién sabe si será una pista para un Balón de Oro que no está decidido. Palabra de Kylian.