Mbappé, Joao Félix, Kane, Bernardo Silva… los culebrones que faltan por resolver este verano

Kylian Mbappé, que sigue entrenándose con los descartes del PSG, es el gran caso del verano: quedarse en París o marcharse a Madrid, únicas opciones Además del francés, otro de los mejores delanteros del mundo como Harry Kane sigue sin saber si se quedará el Tottenham o si fichará por el Bayern Múnich También el futuro de Joao Félix y Bernardo Silva está por resolverse. El delantero no cuenta para Simeone y Xavi sigue pidiendo el fichaje del jugador citizen

Kylian Mbappé acapara, al menos en España y en Francia, casi todas las portadas, pero el todavía delantero del Paris Saint Germain (PSG) no es el único culebrón del mercado de fichajes. Además de Mbappé, otros ‘cracks’ como Harry Kane, Joao Félix o Bernardo Silva no saben con certeza en que equipo van a jugar esta temporada.

El caso de todos ellos se encuentra en una especie de calma tensa. Es decir, todos están pendientes de su futuro y en constante conexión con su entorno y representantes, pero lo cierto es que van pasando los días, cada vez falta menos para que se cierre el mercado de fichajes, van a comenzar las competiciones y sus situaciones siguen sin resolverse.

A día de hoy es difícil imaginar donde van a jugar los portugueses Bernardo Silva o Joao Félix, ni tampoco Mbappé, aunque según los pronósticos de Betfair, la opción más factible es que fiche por el Real Madrid este mismo verano con una cuota de 1.53€ por euro apostado por encima de que se quede en el PSG (2.63€ por euro apostado). Sin embardo y a diferencia del francés, los pronósticos de Betfair nos dicen que el Tottenham no va a permitir la salida de Harry Kane, que no ficharía ni acordaría su traspaso a ningún club (1.44€ por euro apostado) superando a la posibilidad de que se marche al Bayern Múnich (3€ por euro apostado).

El futuro de Mbappé, el caso más sonado

Siendo para muchos el mejor jugador del mundo y tratándose del Real Madrid, el culebrón Mbappé es sin duda el caso más mediático. El futbolista francés se encuentra apartado del PSG entrenándose junto al resto de los descartes del equipo. Su situación sigue encallada, pues Mbappé, según cuentan todos los medios, no va a extender su contrato, y el club tiene claro, que, si no renueva, tiene que salir este verano, para no hacerlo libre (sin dejar un solo euro en las arcas del club) la próxima temporada. En Francia dicen que el jugador se quedará en la grada si no se va y que esperan, ante esta tesitura, una oferta del Real Madrid. Los blancos, a su vez, no entrarán en acción hasta que se produzca un gesto público del futbolista o una llamada del PSG o del entorno del jugador con un precio acordado para poder acometer el traspaso. Se tienen que dar muchos condicionantes, pero en esta historia, todos los caminos conducen a Madrid.

El Bayern, ante un rival duro de pelar, por Harry Kane

Es de sobra conocido que el presidente del Tottenham, Daniel Levy, es un hueso duro de roer, a la hora de negociar con él la compra de uno de sus futbolistas. El presidente del Real Madrid ya lo sufrió en primera persona con los fichajes de Luka Modric y Gareth Bale, aunque ambos futbolistas acabaran en la entidad madridista. Hoy es el Bayern Múnich el que se está enfrentando a Levy, que como ya se antojaba, no lo está poniendo nada fácil para dejar salir a su goleador Harry Kane. Desde Alemania aseguran que el club inglés ha rechazado una oferta de 100 millones de euros a pesar de que al delantero solo le resta un año de contrato. Veremos si los alemanes acaban convenciendo a Levy y Kane se convierte en el nuevo Lewandowski.

El sueño de Xavi, Bernardo Silva

Parece una quimera que el FC Barcelona pueda fichar al jugador portugués del actual campeón de Europa, el Manchester City, pero Xavi Hernández está como loco por incorporar a este futbolista entre sus filas y el club, tal y como cuentan los medios catalanes, le ha prometido que lo van a intentar de todas las formas y maneras posibles. El entrenador del City, Pep Guardiola, ha dejado claro que no quiere a ningún jugador que no quiera jugar en su equipo, y que si el Barça desea fichar al futbolista solo tiene que acudir a Manchester y realizar una oferta. Lo cierto es que Bernardo Silva está tasado en al menos 70 millones de euros y en la actualidad el conjunto culé no está pudiendo ni siquiera a inscribir a sus fichajes en la Liga (solo tiene 11 jugadores inscritos). Lo normal es que Bernardo Silva siga en Manchester, pero si Laporta consigue activar nuevas ‘palancas’, todo podría pasar.

Joao Félix, ¿camino de Arabia?

La situación del delantero portugués no tiene por el momento visos de resolverse. El jugador sigue entrenándose a las órdenes del Cholo Simeone, pero no ha disputado ni un minuto en lo que va de pretemporada. El Atlético de Madrid debe dar salida al menos a dos de sus futbolistas, y uno de ellos debe ser Joao Félix. A pesar de declarar públicamente su amor por el FC Barcelona, no entra en los planes de Xavi Hernández y ningún equipo europeo ha vuelto a llamar a la puerta del conjunto rojiblanco. En las últimas días Arabia está intentando seducir al portugués. De momento el jugador no está muy por la labor, pero a medida que se acerque el final del mercado, Joao puede ver a la Liga saudí con otros ojos.