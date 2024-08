Mbappé debutará ante la Atalanta. ¿Cómo fueron los inicios de las últimas grandes estrellas del Real Madrid?

Apenas lleva una semana de trabajo a las órdenes de Carlo Ancelotti tras su participación hasta semifinales con Francia en la pasada Eurocopa, pero si no ocurre nada

extraño, Mbappé debutará este miércoles ante la Atalanta en la Supercopa de Europa con la camiseta del Real Madrid. Y posiblemente incluso, lo hará como titular.

De ser así, el francés asumirá los galones del equipo en materia ofensiva junto con las otras dos grandes estrellas del equipo blanco, Vinicius y Bellingham, que también apuntan a ser de la partida. En juego estará el primer título de la temporada, de los siete que tendrá el conjunto de Ancelotti este curso, y aunque el equipo italiano llega más rodado, el Real Madrid es, según los pronósticos de Betfair, el favorito para lograr la victoria con una cuota implícita del 69,44%.

Si dichos augurios se terminan cumpliendo, Kylian Mbappé tendría un debut soñado, que podría ser incluso mejor, en el caso de estrenarse como goleador blanco. Y esto de empezar con buen pue es algo que no pudieron conseguir algunas de las últimas grandes estrellas del conjunto merengue. Otras si empezaron con mejor suerte.

El debut de Figo, el primer gran golpe de Florentino

El portugués llegó al Real Madrid en el verano de 2000 de la mano de un Florentino Pérez que acababa de derrotar en las elecciones presidenciales a Lorenzo Sanz. Figo cogió el puente aéreo de Barcelona a Madrid tras el pago de su cláusula de rescisión (10.000 millones de pesetas). Como reciente campeón de Europa en la final disputada ante el Valencia en París, el Real Madrid comenzaba la temporada de forma oficial con la Supercopa de Europa y el Galatasaray sería el rival de los blancos. Y aquel precedente es un aviso a navegantes para Mbappé, porque el estreno no pudo ser peor. Fue un partido gris de Figo en particular, y del equipo en general y el título se fue a Estambul gracias a un tanto del brasileño Jardel.

Zidane, un comienzo complicado

En Madrid se desató la locura con la llegada del jugador francés, pero los primeros pasos de Zinedine Zidane de blanco no fueron ni mucho menos sencillos. Su debut oficial tuvo lugar en la Romareda ante el Zaragoza en la Supercopa de España. Aquel partido terminó con el resultado de empate a uno y el francés apenas pudo lucir tras el gran marcaje que sufrió por parte de los jugadores maños. Días después jugó su primer encuentro en la liga española contra el Valencia en Mestalla con derrota madridista y otro partido duro para Zidane, secado por David Albelda. Como no podía ser de otra manera Zidane acabaría triunfando en el Real Madrid, pero llegó a discutirse en sus inicios si el equipo jugaba mejor al fútbol cuando no estaba el francés en el terreno de juego.

Ronaldo Nazario, por la puerta grande

El brasileño necesitó de unas cuantas semanas para ponerse a punto, una vez confirmado su fichaje justo antes del cierre de mercado. Pero la espera mereció la pena. El delantero fue convocado en la quinta jornada del campeonato de Liga en un encuentro ante el Deportivo Alavés en el Bernabéu. Saltó al campo en el minuto 64 de partido y el primer balón que tocó entró por la escuadra tras un remate picado en semifallo. Minutos después anotaría el segundo desatando la locura en el Bernabéu.

Otros debuts de estrellas rutilantes blancas

Como Kylian Mabppé, Cristiano Ronaldo también llenó el feudo madridista para su presentación. Sin embargo, su debut en un encuentro oficial con el Madrid fue un tanto más discreto. Eso sí, un tanto suyo de penalti sirvió para darle los tres puntos al Real Madrid en un encuentro de liga ante el Deportivo de la Coruña que terminó 2-1. También con goles se estrenaron Gareth Bale y Jude Bellingham, el galés ante el Villareal en el estadio de la Cerámica y el inglés ante el Athletic Club en San Mamés. Y menos glamuroso fue el de David Beckham, que debutó ante el Mallorca en Son Moix en la Supercopa de España sin pena ni gloria y siendo sustituido en el segundo tiempo por Makelele. Eso sí, acabaría desquitándose en el partido vuelta con título y gol incluido del ‘23’ madridista ante la que sería su nueva afición.