Márquez tiene un (serio) problema y lo confiesa

El piloto catalán de MotoGP tiene claro el motivo que le está provocando tantas caídas Márquez asegura que el problema es mucho más grande de lo que parece

Marc Márquez está muy lejos de la versión que le hizo dominar la categoría de MotoGP y los resultados avalan esta teoría. También sus continuadas caídas con su Honda.

El piloto español, tras un Gran Premio para olvidar en Alemania, compite en Assen y de nuevo vuelven las caídas y para Márquez este problema tiene una explicación. "Fsicamente no estoy bien, el esguince del pie y el dedo roto no es un gran problema, no es un gran dolor, no me impide nada, pero sí es verdad que la costilla fracturada, fisurada, duele", asegura.

"Sobre todo cuando subes de pulsaciones y al ser en el pecho, en la dos, en el pectoral, pues duele más y es ahí donde noto que pierdo mucho, si a esto le sumas que estamos en una situación mala, que venimos de un fin de semana en el que hemos perdido mucha confianza, eso hace que se sume todo y el problema es mucho más grande, y tampoco hay ganas de ir a todo o nada otra vez", reconoce Márquez.

NO QUIERE VACACIONES EN EL MUNDIAL

A pesar de su bajo rendimiento, Marc Márquez explicó:"No me apetecía irme de vacaciones con un fin de semana como el de Alemania, aunque sea un fin de semana malo, pero al menos ir en moto ya que cuando hay situaciones difíciles, a cualquier ser humano le baja la motivación, a todo el mundo, y si no hay motivación, es ahí donde tienes que tirar de fuerza y de sacrificio, de fuerza de voluntad, de trabajar con la misma rutina, puesto que es la única manera de darle la vuelta; desde el sofá en casa no le vas a dar la vuelta a la situación aunque tengas las mayores ganas del mundo".

"Estamos todos en el mismo barco y si en un barco un lado rema más que el otro es imposible ir rectos. Japón sí que está trabajando, nosotros intentamos dar el máximo de información, ellos están aquí, el responsable técnico está aquí para escuchar de primera mano lo que está pasando, y luego tendrán un mes y medio para seguir trabajando", afirmó sin dudar del compromiso de todas las partes de dar un giro a la preocupante situación actual.