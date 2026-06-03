Marc Pubill, fiabilidad para La Roja

Marc Pubill llega al Mundial con España impulsado por una estadística que explica mejor que cualquier elogio su crecimiento competitivo. El defensa cerró LaLiga 2025/26 ganando el 77,6% de sus duelos aéreos, con 59 éxitos en 76 intentos, el porcentaje más alto de cualquier zaguero con al menos 50 acciones disputadas en las cinco grandes ligas europeas, según los datos de Opta. Un registro que no solo habla de centímetros o potencia física, sino de lectura, concentración y fiabilidad en una zona del juego donde cada detalle puede cambiar un partido.

Su convocatoria para disputar la Copa del Mundo con la selección española confirma el salto de nivel de un futbolista que ha ido ganando peso desde la solidez. Luis de la Fuente encuentra en Pubill un perfil cada vez más valioso: un defensor capaz de imponerse en el cuerpo a cuerpo, sostener al equipo en área propia y ofrecer garantías en escenarios de máxima exigencia. En un torneo corto, donde los partidos se deciden a menudo por una acción aislada, dominar el juego aéreo puede ser tan determinante como marcar diferencias con balón.

El dato sitúa a Pubill en la élite europea de la temporada. Ser el mejor defensa de las grandes ligas en porcentaje de duelos aéreos ganados no es una anécdota, sino la consecuencia de una evolución sostenida. Su contundencia, además, encaja con una selección que aspira a competir desde el control, pero que también necesita recursos para resistir cuando el partido se rompe o el rival obliga a defender centros laterales, faltas y segundas jugadas.

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España suma así una pieza de enorme utilidad para el Mundial. Pubill no llega como simple complemento, sino como un especialista que ha convertido una virtud concreta en argumento de selección. Su reto será trasladar esa autoridad al mayor escaparate del fútbol. Los números ya le han abierto la puerta; ahora le toca confirmarlo vestido de rojo.