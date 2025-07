Marc Márquez vuelve a reinar en MotoGP

‘MotoGP, sin límites’. Así se llamó la serie documental que buscaba replicar el éxito de la Fórmula 1 con Drive to Survive, sin conseguirlo del todo. En gran parte, porque Marc Márquez, la estrella más brillante del campeonato, atravesaba entonces su periodo más oscuro. Pero ahora, ese título encaja a la perfección con el resurgir del ocho veces campeón del mundo, que vive uno de los momentos más brillantes de su carrera.

Gran Premio tras gran premio, el de Cervera no deja de batir récords o acercarse a ellos, tras una etapa marcada por su lesión en el brazo derecho. Y el pasado fin de semana, en Sachsenring, volvió a demostrar por qué sigue siendo una leyenda en activo.

Sachsenring, su jardín particular

En el circuito alemán, su feudo predilecto, Márquez logró el ‘Grand Chelem’: pole position, vuelta rápida y liderar todas las vueltas de la carrera dominical. Pero no solo eso: también se impuso en el Sprint, haciendo un fin de semana perfecto.

Con esta victoria, suma ya nueve triunfos en MotoGP en Sachsenring (doce en total contando 125cc y Moto2), y se acerca peligrosamente a Giacomo Agostini, quien tiene el récord absoluto con diez victorias en un mismo trazado (Imatra, Finlandia). “¿Que Sachsenring está negociando la renovación? Si tengo que poner dinero, lo hago”, bromeó Marc. A lo que Bagnaia respondió: “Los demás, al revés”.

Agostini superado y Rossi en el horizonte

El piloto catalán también ha superado ya a Agostini en otra estadística histórica: en Assen igualó sus 68 victorias en la categoría reina, y en Alemania llegó a 69. Solo le quedan 20 para alcanzar las 89 de Valentino Rossi, el mayor ídolo del motociclismo moderno.

Este año aún no podrá alcanzar ese número, pero sí podría igualar los siete títulos de Rossi en la clase reina, y los nueve en total. “Es importante seguir disfrutando en la moto y este año estoy disfrutando mucho. Lograr la victoria en mi Gran Premio número 200 en MotoGP quiere decir que seguimos en muy buena forma”, declaró Marc con confianza.

Un circuito hecho a su medida

No hubo historia en la carrera: Márquez dominó de principio a fin. “Hicimos un fin de semana perfecto, sin exagerar”, resumió. Aprendió de sus errores en Austin o Jerez, donde era favorito pero terminó en el suelo. Incluso la lluvia matinal jugó a su favor, al reducir la adherencia en pista, una condición donde también se desenvuelve como el mejor. “Me sentí cómodo desde el principio”, admitió.

La temida curva 1 y el temple de Márquez

En contraste con su seguridad, muchos sufrieron en la curva 1, donde se produjeron múltiples caídas. Di Giannantonio, que iba segundo, se accidentó: “Frené cinco metros más tarde y con más inclinación”, reveló Fabio. Luego fue el turno de Bezzecchi, que lo sustituyó en la posición: “Fue un pequeño error, cosas que pasan”, dijo.

Marc, sin embargo, no falló. “Esa curva era crítica porque no había goma por la lluvia. Desde el principio vi que no había agarre ahí. Eso me dio un extra de concentración”, confesó.