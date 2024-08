Marc Márquez está harto

Marc Márquez destacaba tras la última cita británica de Moto GP que "el de este fin de semana ha sido mi peor viernes. El sábado tuve que buscarme la vida y en carrera pude estar más cerca de Pecco. Pero siempre hay una GP24 que me saca cuatro o cinco segundos".

Se confirmaba una vez más el hecho de que, cuando no son Bagnaia y Martín los que le superan, es Enea Bastianini. Ya no es sólo el piloto el que es rápido sino que la diferencia entre GP24 y la GP23 que él lleva cada día es más grande conforme pasan las carreras.

El de Cervera nunca ha perdido la esperanza de poder acercarse a la lucha por el Mundial o, en su defecto, pelear por las victorias parciales.

Si a las Aprilia y a las KTM se les cuestiona por qué las Ducati están tan lejos, a los que llevan la GP23 y, en especial, a Marc Márquez, que es el único piloto con esta moto que pelea con los de la GP24 siempre, se le pregunta por las diferencias entre una y otra.

El catalán ha dicho basta. Cree que ya ha opinado lo suficiente al respecto: "No quiero hablar ya más de eso. De si una moto es mejor que la otra", señala. "Las motos son diferentes, y en unas pistas se nota más la diferencia y en otras se notará algo menos".

Marc Márquez intenta sacarse de encima la presión de haber sido escogido como piloto oficial de Ducati para el año próximo por delante de Bastianini y Jorge Martín.

"Lo he dicho muchas veces, y es que expectativas que no son realistas después significan frustración. No me creéis, pues seguir ilusionándoos vosotros. Yo ya dije en Alemania y Holanda que no estamos para luchar por el Mundial. Cuando quieres luchar por el Mundial, tienes que ser regular y rápido", afirma con rotundidad.

"Quizás somos un poquito más regulares durante los domingos, pero no hemos sido rápidos y no lo puedes salvar cada fin de semana. Así no se gana un Mundial. Me gustaría decir que hay opciones, claro, pero no hay. No estamos listos para luchar por el Mundial cuando en las últimas cuatro carreras nos están sacando una media de cinco o seis segundos", indica.