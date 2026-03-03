El “maleficio del lunes” vuelve a golpear al Real Madrid

El Real Madrid volvió a dejarse puntos en LaLiga en un día poco habitual en su calendario: un lunes. La derrota de este 2 de marzo frente al Getafe (0-1) en el Santiago Bernabéu no solo frena la dinámica del equipo, sino que además alimenta un dato llamativo: el conjunto blanco ha perdido sus dos últimos partidos ligueros disputados en lunes, y en ambos casos el verdugo fue un rival de la Comunidad de Madrid.

El precedente estaba marcado en rojo desde hace tiempo. El 7 de noviembre de 2022, en Vallecas, el Madrid cayó 3-2 ante el Rayo Vallecano en un partido de ida y vuelta que se le escapó en los detalles. Desde entonces, el equipo no había vuelto a jugar en lunes con demasiada frecuencia, pero el patrón se repite: dos citas en ese día, dos derrotas, y las dos contra vecinos madrileños. La curiosidad se vuelve aún más significativa al mirar el historial completo: antes de este pequeño “bache de lunes”, el Real Madrid solo había sufrido una derrota en 13 encuentros ligueros jugados ese día (con un balance mayoritariamente favorable de victorias y algunos empates). Es decir, el lunes era, históricamente, un escenario cómodo… hasta ahora.

En lo futbolístico, el duelo ante el Getafe se resolvió por la mínima y con un guion conocido: un rival muy ordenado, capaz de reducir espacios, competir cada balón y castigar en el momento justo. El Madrid tuvo fases de dominio y empuje, especialmente tras el descanso, pero le faltó precisión en el último tercio y continuidad para convertir el control en ocasiones claras.

Noticias relacionadas

Más allá de la anécdota del calendario, el golpe es real por su impacto en la clasificación. En una temporada de márgenes finos, dejarse puntos en casa contra un equipo de la zona media puede pesar en la pelea por el título, sobre todo cuando el tramo decisivo aprieta y los horarios se reordenan por compromisos europeos. El Bernabéu ya mira al siguiente partido con urgencia: recuperar sensaciones y evitar que una simple estadística se convierta en tendencia.