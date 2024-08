La maldición del Manchester United

No hay manera. El Manchester United no acaba de despegar, e incluso en pretemporada las malas noticias son una constante en Old Trafford.

Cuando la temporada inglesa está a punto de arrancar, ahora son las lesiones la plaga para el United. Y es una tendencia preocupante para el club inglés.

En la última temporada, el United llegó a registrar hasta 66 lesiones, una cifra inaudita. Ahora, el técnico Erik ten Hag vuelve a tener la enfermería a tope antes de comenzar la Premier League contra el Fulham.

Sobre todo, los problemas físicos en la defensa de los 'red devils' es una constante. Y el mazazo llegó con Leny Yoro, unos 65 millones de euros de inversión para el club mancuniano tras dura pugna con el Real Madrid.

En su segundo amistoso con el United, el defensa central francés salió del campo lesionado en el primer periodo. Tras los análisis pertinentes, tres meses de ausencias con fractura de metatarso.

El flamante refuerzo para la defensa de Old Trafford se perderá unas diez jornadas de liga, así como el arranque de la Europa League y la Copa de la Liga. Además, Hojlund también abandonó el encuentro frente al Arsenal. El ariete estará un mes y medio de baja con una lesión en los isquiotibiales.

En el amistoso ante el Betis, más lesiones en la punta de lanza: Marcus Rashford tuvo que dejar el campo y Antony siguió el mismo camino apenas 22 minutos después de entrar al campo en la segunda mitad.

Los propietarios del club no descartan seguir tirando de chequera y buscar nuevos refuerzos, porque la maldición de Old Trafford no se atenúa ni en verano.