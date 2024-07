La maldición europea de Mbappé

Europa es un problema para Kylian Mbappé. El flamante fichaje del Real Madrid sigue teniendo en su relación con el viejo continente una cuenta pendiente constante. Ya no sólo porque todavía no ha levantado la Champions League (su salida al equipo merengue, en parte, busca alzar la orejona algún día), sino porque con Francia, su selección, apenas ha rendido en las dos Euros que ha disputado. En la primera (2021) no vio puerta y en la segunda (la actual) sólo ha conseguido un gol y de penalti para acabar eliminada en semifinales ante España sin apenas tener incidencia en su fútbol.

No es el bagaje que se esperaba para un jugador que comenzó el torneo como máximo favorito en las apuestas a ser el máximo goleador del trofeo. También era uno de los destacados en la lucha por el premio al MPV de la Euro. Pero no lo ha conseguido. Cosa de su rendimiento personal y también del infortunio que hizo que, en la primera jornada, ante Austria, se rompiera la nariz en un choque fortuito con un defensa rival.

El resultado: desde entonces sólo pudo jugar tres partidos más: el último de la fase de grupos ante Polonia (ahí se estrenó en una Euro… pero de penalti) y, después, ante Bélgica y Portugal. A ninguno le hizo un gol pese a haber llegado al torneo con un bagaje excelente de 44 tantos en 48 partidos disputados con el PSG.

Excelente en los Mundiales

Un resultado llamativo si se tiene en cuenta que en los Mundiales (también ha disputado dos) suma ya doce dianas gracias a las cuatro que marcó en su estreno en Rusia 2018 y las ocho que hizo en Qatar 2022. Con ese bagaje está a solo cuatro tantos del máximo artillero en la historia de estos torneos (Klose, con 16) y a sólo uno de superar a Leo Messi, que tiene 13 en todas sus presencias en la mayor competición de selecciones. Y pese a este bagaje, Mbappé no termina de arrancar de cara a puerta en las Eurocopas.

Un rendimiento pobre que, en el caso de la actual competición, podría alejarle definitivamente del sueño de entrar en el podio por el Balón de Oro. En las apuestas de fútbol de Betfair, Vinicius y Bellingham aparecen destacados como los dos candidatos a llevarse un premio que tiene en Kane el tercer candidato. Mbappé es el cuarto con una probabilidad implícita del 16%, perspectiva a la baja con pocas opciones de crecer teniendo en cuenta que esta temporada sólo se ha llevado la Ligue 1 como gran trofeo. Sin brillo en la Champions y sin puntería con Francia en la Euro, lo normal es que el flamante ‘9’ del Real Madrid deberá liderar a su club en la próxima temporada si quiere aspirar al premio a mejor futbolista del planeta.

Siguiente oportunidad, en 2028

Mbappé deberá esperar a la Eurocopa de 2028, que se disputará entre Reino Unido e Irlanda, para romper la barrera del gol que parece resistírsele con recurrencia cada vez que lo juega con Francia. Para entonces el delantero del Real Madrid tendrá 30 años y, seguramente, estará ante la penúltima oportunidad de levantar este trofeo con su combinado nacional. Para hacer justicia, hay que decir que Mbappé sí se lleva bien con Europa cuando le ha tocado jugar la Liga de las Naciones de la UEFA, un torneo de reciente cuño (España es la vigente campeona) y que en 2021 levantó Francia gracias precisamente a un gol ante España. Antes, en semifinales, había marcado de penalti contra Italia. Esos dos tantos le hicieron valedor del premio a máximo artillero de aquella Final Four cargada de polémica. Porque el tanto de Mbappé llegó después de que un toque ligero de Eric García supuestamente habilitara al delantero, que partía en fuera de juego cuando Theo Hernández le metió el balón al hueco. Aun así, y pese a este éxito, a buen seguro que Mbappé cambiaba aquel trofeo y aquellos goles por haber marcado más en esta Eurocopa y haber llevado a ‘Les Bleus’ a la final del torneo.