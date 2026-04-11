El Madrid llega tarde a los partidos

El Real Madrid volvió a evidenciar un problema reciente en su juego durante el partido de este viernes ante el Girona (1-1). El conjunto blanco se marchó al descanso sin marcar, prolongando así una racha preocupante: cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones sin ver portería en la primera mitad.

Un dato que refleja una tendencia clara en las últimas semanas: al equipo le está costando arrancar los partidos.

Un primer tiempo espeso en el Bernabéu

Ante el Girona, el equipo de Arbeloa volvió a mostrar una primera mitad con dominio pero sin contundencia. El Madrid controló la posesión y trató de instalarse en campo rival, pero le faltó velocidad en la circulación y precisión en los metros finales para romper la estructura defensiva del conjunto catalán.

El Girona, fiel a su estilo competitivo, se mantuvo ordenado durante gran parte del primer tiempo, cerrando espacios entre líneas y dificultando que los atacantes blancos encontraran situaciones claras de remate.

El resultado fue el mismo patrón que se ha repetido en los últimos encuentros: mucho control, pero poco daño antes del descanso.

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Una racha que no se veía desde 2024

Con esta nueva primera parte sin goles, el Real Madrid alcanza cuatro partidos seguidos sin marcar antes del descanso, su peor registro en este apartado desde septiembre de 2024, cuando llegó a encadenar seis encuentros consecutivos en la misma situación.