En el Madrid los fichajes como las bicicletas, son para el verano

A pesar de la grave lesión de rodilla de Alaba el Real Madrid no va a reforzarse en el mercado invernal tal y como ha confirmado su entrenador, Carlo Ancelotti. En el club madridista siguen manteniendo su estrategia que pasa por oportunidades de mercado y futbolistas jóvenes con gran proyección. Tchouameni será el sustituto de Alaba retrasando su posición. Brahim en 2019, último jugador que fichó por lo blancos en esta ventana invernal.

Si hay algo que no ha cambiado en el Real Madrid en los últimos años es su política de fichajes. Desde hace ya algún tiempo, y a sabiendas de que es imposible competir económicamente con los clubes estado y los equipo de la ‘Premier League’, la estrategia del conjunto blanco en este apartado es firme, y pasa única y exclusivamente por la incorporación de jóvenes futbolistas de gran proyección y por oportunidades de mercado. Véase el caso de Rodrygo, Vinicius, Endrick o Bellingham en el ejemplo de los jóvenes y de Rudiger, Alaba o Toni Kroos retrocediendo aún más en el tiempo, como gangas que no se pueden dejar escapar.

Esta política choca frontalmente con la de acudir al mercado de invierno en búsqueda de futbolistas para salir de una crisis o resolver un problema concreto, porque en el Real Madrid son conscientes de que en esta ventana es prácticamente imposible encontrar jugadores que cumplan sus dos premisas. Y es algo que acaba de suceder tras el grave infortunio sufrido por Alaba.

Cinco inviernos consecutivos sin fichar

Con la reciente lesión del austriaco, y la sufrida tambíen por Militao en la primera jornada de Liga, Ancelotti se ha quedado con solo dos centrales de la primera plantilla, Nacho y Rudiger. Ante esta situación, el club se puso manos a la obra para intentar incorporar a un central de cara a la segunda parte de la temporada, pero tras sondear el mercado, la decisión ha sido la de no traer a ningún jugador, a pesar de que hayan sonado nombres como Rafael Varane (el ex jugador del Real Madrid ahora en las filas del Manchester United), Rafa Marín (cedido al Alavés) o Leny Yoro del Lille. Sin embargo, ninguno de estos futbolistas ha terminado de convencer en la casa blanca y por quinto invierno consecutivo el club ha decidido no fichar a pesar de los problemas que pueda tener Ancelotti en la linea defensiva.

Como buen hombre de club el técnico italiano ha aceptado dicha decisión y Tchoaumeni o incluso Dani Carvajal, como ha comentado recientemente, serán sus opciones para cubrir la ausencia de Alaba y de Militao, al menos hasta la vuelta del brasileño que no se espera hasta el mes de marzo. Es desde luego una apuesta arriesgada, teniendo en cuenta que llega ahora el momento más importante de la temporada, pero vistos los resultados con su decidida política de fichajes, no le ha ido más al Real Madrid en los últimos años, y según las apuestas de fútbol de Betfair, el equipo madridista sigue siendo el clarísimo favorito al título de Liga con una probabilidad implícita del 81,9% y en Europa es el cuarto máximo favorito para ganar la ‘Champions’ (15,38%) solo por detrás del Manchester City, principal favorito (31,25%) , Bayern Múnich (20%) y Arsenal (15,38%).

Brahim, último refuerzo invernal

El malagueño fue en el año 2019 el último futbolista en llegar al club en esta ventana. En aquel momento el Real Madrid hizo un esfuerzo económico por adelantar su llegada, ya que el futbolista, que había decidido no renovar su contrato con el Manchester City, no iba a jugar en lo que le restaba de temporada a las órdenes de Pep Guardiola. En la actualidad Brahim se ha convertido en un jugador muy importante para Ancelotti, tras haberse curtido en la liga italiana con el Milan, club en el que estuvo cedido dos temporadas. Cierto es que en 2020 el Real Madrid fichó al brasileño Reinier, pero este futbolista, por el que los blancos pagaron una importante cantidad económica, aún no ha llegado a debutar en partido oficial con el primer equipo.

Aciertos y errores del Real Madrid en invierno

Aunque ahora no sea un recurso muy útil para el club merengue, históricamente el Real Madrid si ha acudido en numerosas ocasiones al mercado invernal para reforzar el equipo, con mayor y menor éxito. Echando la vista para atrás el caso más sonado es sin duda el de Marcelo Vieira. El brasileño llegó en diciembre de 2006 y terminó convirtiéndose en el futbolista con más títulos de la historia del Real Madrid. En aquel mismo momento, un equipo blanco en crisis, dirigido por el italiano Fabio Capello tambíen incorporó a Gonzalo Higuain y a Fernando Gago, este último terminaría pasando sin pena ni gloria por el conjunto madridista.

Pero para decepciones o fichajes fallidos, una larga lista de futbolistas como Antonio Cassano, Gravesen, Lucas Silva, Huntelaar y especialmente Faubert, recordado en la afición madridista por haberse quedado dormido un día en el banquillo.