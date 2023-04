A Luis Enrique, con cara de banquillo pequeño

El Chelsea era la opción que sonaba con más fuerza para el futuro de Luis Enrique. Ya no: Pochettino es el elegido para el puesto según la prensa inglesa. La prioridad de Luis Enrique es la Premier, aunque ir un gran club parece muy difícil. Sólo queda la vacante del Tottenham y ahí Naggelsman tiene mucha fuerza.

Luis Enrique Martínez habló después del Mundial con Ibai Llanos, en Twitch, al poco tiempo de dejar de ser seleccionador nacional, pero no fue hasta hace un mes, un día después de la primera derrota de la Selección de Luis de la Fuente, cuando el asturiano rompió su silencio en un medio de comunicación convencional. "Me gustaría ir a Inglaterra a trabajar, ya los sabéis, no lo escondo. He visto mucho fútbol, pero también sigo los partidos de aquí, lógicamente... No me veo en la Premier porque es muy difícil que se dé el momento. No voy a ir a cualquier equipo, me gustaría ir a un equipo importante, hay un número de equipos muy pequeño y hay muchos entrenadores buenos que pujan por ese puesto", explicó entonces Luis Enrique.

Su sueño parecía que se podía hacer realidad cuando el Chelsea despidió a Potter. Sin embargo, lo que parecía un fichaje inminente por los Blues (se hablaba incluso de su presencia en la ida de cuartos de Champions en el Bernabéu, morbo asegurado), se ha truncado en un divorcio en ciernes. Lucho ya no es opción para el equipo londinense. No por ahora.

El cambio en apenas semanas

La realidad es que el destino de Luis Enrique parecía hace poco un banquillo importante de la Premier League, pero el curso de los acontecimientos ha ido cambiando un poco la perspectiva. Según los pronósticos de Betfair, que el técnico asturiano sea el próximo entrenador del Chelsea se paga a 15€ por euro apostado y ya es superado por cinco entrenadores en predicción. Hasta hace unas semanas era el gran candidato tras el cese de Potter, pero el nombre de Pochettino se ha instalado casi como el único favorito a cuota 1.44. Se da casi por hecho.

Luis Enrique y Julian Nagelsmann parecen haber sido descartados definitivamente según informan medios ingleses. El nombre de Vincent Kompany, técnico del Burnley que tiene el ascenso a la Premier hecho, llegó a sonar como una posible opción. Cantos de sirena que se han diluido ante la opción potente de Pochettino. El hispano argentino tiene tomada la ventaja en un movimiento que lo devolvería a la Premier tras su paso (fiasco) por el PSG y alejándose, de nuevo, del Real Madrid, banquillo por el que el ex central del Espanyol ha suspirados siempre.

Luis Enrique y la Premier: banquillo ‘pequeño’

Este contexto significa que la gran puerta que tenía Luis Enrique en la Premier queda casi anulada. Al menos para una opción grande, de equipo potente y con nombre. Al asturiano sólo le quedaría la alternativa del Tottenham. Los Spurs también buscan entrenador para la temporada que viene. Por ahora, con todo, ninguna información ha situado siquiera cerca al asturiano de estar entre los favoritos para el puesto en White Hart Lane.

Según los pronósticos de Betfair, que Luis Enrique sea el próximo entrenador del Tottenham se paga a 11€ por euro apostado y tiene hasta seis entrenadores por delante en favoritismo. Nagelsmann es el mejor situado y cotiza a 3.5€ por euro apostado a que inicia su primera aventura lejos de Alemania.

Así que a Luis Enrique no le quedaría opción de entrenar a ningún equipo de los considerados gigantes en la liga inglesa. En el City seguirá Guardiola como Arteta en el Arsenal. El Manchester United parece encomendado una temporada más a Ten Hag y el Chelsea y el Tottenham, como ya se ha explicado, apostarán por otras vías. En el Newcastell de los petrodólares nadie duda de Eddi Howe y el Liverpool mantiene a Klopp pese a que sigue fuera de puestos si quiera de Europa League. Ante este panorama, a Luis Enrique ya sólo le quedaría la opción de recibir y aceptar alguna oferta de equipos medianos o pequeños. No parece la solución.

Sin oferta en España

Bajo este contexto, las opciones de club grande para Luis Enrique quedan muy tocadas. A esto le añadimos que en España, clubes vinculados al asturiano como Barcelona o Atlético de Madrid no van a cambiar de entrenador salvo sorpresa mayúscula. En su día se habló de su labor como sustituto de Simeone, pero la gran evolución del Atlético en los últimos meses ha alejado de forma definitiva esta posibilidad. Dice la lógica que el Cholo cumplirá su contrato y que será en 2024 cuando se debata si el argentino debe dejar el Metropolitano y poner fin a un ciclo de más de una década dirigiendo los designios colchoneros. Ahí sí, podría plantearse la opción de Luis Enrique, un entrenador al que empieza a caérsele el cartel de los grandes equipos en el Viejo Continente, tras el fiasco con España en el Mundial.