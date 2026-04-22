Luis Díaz vuela en un Bayern campeón

El Bayern de Múnich vuelve a reinar en Alemania. El conjunto bávaro ha recuperado el trono de la Bundesliga con la autoridad que le caracteriza, pero esta vez lo ha hecho impulsado por un nombre propio que ha marcado la diferencia de principio a fin: Luis Díaz.

El extremo colombiano ha firmado una temporada histórica, no solo para su equipo, sino para toda Europa. Sus cifras lo dicen todo: 15 goles y 13 asistencias en la Bundesliga, un registro que lo convierte en el primer jugador del Bayern, desde que existen datos detallados (2004/05), en alcanzar al menos 13 tantos y 13 pases de gol en una misma campaña liguera. Un hito que cobra aún más valor al observar el contexto continental: ningún otro futbolista de las cinco grandes ligas europeas ha logrado semejante combinación ofensiva esta temporada.

Desequilibrio total

Más allá de los números, el impacto de Díaz ha sido total. Su desequilibrio constante, su capacidad para aparecer en los momentos decisivos y su evolución en la toma de decisiones han elevado el nivel ofensivo del Bayern. Ha sido, en muchos tramos del curso, el jugador más determinante del campeonato alemán.

El título liguero no se explica sin su protagonismo. En un equipo acostumbrado a dominar, pero que venía de temporadas con más dudas de lo habitual, la irrupción de Díaz como líder ofensivo ha devuelto al Bayern su versión más reconocible: un conjunto vertical, contundente y prácticamente imparable cuando encuentra espacios.

Con la Bundesliga de nuevo en sus vitrinas, el Bayern celebra algo más que un campeonato. Celebra haber encontrado a una nueva estrella capaz de marcar una época. Y Luis Díaz, con una temporada para la historia, ya ha dejado claro que está preparado para asumir ese papel.