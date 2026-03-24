Lookman, una llegada espectacular que amenaza al Barça

Lookman ha caído de pie en el Atlético. Su irrupción no ha sido la de un simple refuerzo de invierno, sino la de un futbolista que ha cambiado la temperatura ofensiva del equipo. Desde su llegada el 2 de febrero de 2026, el atacante nigeriano ha encajado de inmediato en el ecosistema de Simeone, capaz de partir desde la izquierda, aparecer por dentro y atacar el área con la determinación de un nueve. Su fútbol tiene filo, desborde y gol, tres cualidades que han elevado el techo competitivo del conjunto rojiblanco.

Su papel ha sido el de un goleador total. Lookman no solo amenaza al espacio, también castiga en el área y decide partidos grandes. En LaLiga ya suma 2 goles y 1 asistencia en 7 partidos con el Atlético, y si se amplía la mirada a toda la temporada firma 33 encuentros, 8 goles y 6 asistencias entre Atalanta y Atlético. Pero su impacto en Madrid va más allá de la estadística global. Desde que aterrizó en el Metropolitano ya ha dejado huella también en Copa y Champions, confirmando que vive de cara al gol y que aparece cuando el escenario pesa.

Lookman celebra su gol contra el Real Madrid con Griezmann / Europa Press

El Barça ya conoce su amenaza. Lookman le marcó en la semifinal de Copa y fue una pesadilla constante en una eliminatoria en la que el Atlético golpeó con autoridad. Su velocidad, su cambio de ritmo y su capacidad para perfilarse hacia dentro le convierten en un arma especialmente dañina ante defensas que conceden metros. Cada vez que recibe, el equipo gana profundidad y colmillo.

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Y en el Bernabéu volvió a demostrarlo. Ademola Lookman es el 8º jugador del Atlético de Madrid que anota en su primer derbi ante el Real Madrid en LaLiga en el siglo XXI, y el primero desde Luciano Vietto en octubre de 2015. Un dato que resume su aterrizaje. Lookman ha llegado para marcar diferencias, para sostener al Atlético en los días grandes y para asumir el rol más caro del fútbol, el del hombre gol.