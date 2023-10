Lobato lanza esta reflexión sobre Carlos Sainz y Fernando Alonso

"Carlos tiene dos problemas, su apellido y el precedente de Alonso", dice el periodista "Fernando es una máquina de llamar la atención, de generar pasión, es un catalizador de pasiones, mientras que Carlos no despierta las mismas pasiones", revela el asturiano

En El Partidazo de COPE se debatió sobre la notoriedad de los pilotos españoles en la Fórmula 1 y Antonio Lobato, uno de los periodistas más reputados, hizo una reflexión sobre Carlos Sainz y Fernando Alonso, a los que conoce muy bien y dejó claro las grandes diferencias que existen entre ellos.

Lobato dio a entender que Sainz vive a la sombra de Alonso, por una cuestión de carácter y de trascendencia en lo que hace cada uno de ellos: "Lo que pasa es que Carlos tiene dos problemas: uno, que su apellido es Sainz y tiene siempre la sombra de su padre, aunque ahora están caminando en paralelo, pese a que no tenga aún sus títulos y luego el precedente de Fernando Alonso. Y no es que sea un problema, que es campeón del mundo y tiene 32 victorias".

Para Lobato, lo que le sucede a Sainz es que no llega al gran público como Alonso: "El problema de Carlos es que Fernando es una máquina de llamar la atención, de generar pasión, es un catalizador de pasiones, mientras que Carlos no despierta las mismas pasiones. Y a mi me llama mucho la atención porque cuando vas por la calle, muchos chavales jóvenes me paran y me preguntan por Fernando el 95% de ellos. Y yo les digo, si, Fernando está bien, pero Carlos también, que es más de vuestra generación".