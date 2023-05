Lobato habla de más y cuenta un secreto del futuro de Fernando Alonso

El periodista y amigo del ovetense considera que fue un acierto firmar por la escudería británica "Creo que a Alonso le gustaría terminar su carrera en Aston Martin, incluso con fines que van más allá de ser solo piloto", apuntó

Antonio Lobato, periodista especializado en Fórmula 1 y amigo de Fernando Alonso, ve al asturiano cumpliendo su contrato con Aston Martin e, incluso, prolongando su estancia en la escudería británica una vez que 'Magic' decida colgar el casco. El buen trabajo del bicampeón mundial no está pasando desapercibido en fábricas con mayor solera como Ferrari, Mercedes o Red Bull, aunque el ovetense no está por la labor de cambiar de aires y, a sus 41 años, ve en Aston Martin la etapa final de su dilatada trayectoria en el 'Gran Circo'.

"El proyecto de Aston Martin es a medio plazo. Lo que está viviendo ahora no se esperaba hasta el año que viene. Si no surgen problemas, creo que Alonso le gustaría terminar su carrera en Aston Martin, incluso con fines que van más allá de ser solo piloto. En Baréin me dijo que si todo iba bien, que un puesto en la jerarquía de Aston Martin, tratando de ayudar a los pilotos y el equipo, le podría servir. Yo espero y deseo que no haya más cambios. Veo difícil que pueda irse a Mercedes, Red Bull o volver a Ferrari. Creo que Aston Martin ha sido una buena apuesta", afirma Antonio Lobato.

Alonso ya había confirmado con anterioridad que le gustaría seguir ligado a Aston Martin una vez acabe su vínculo con los btiránicos. "Cunado me retiré, creo que volveré al Dakar, ya que no necesita una preparación como la Fórmula 1, y seguramente seguiré ligado a la Fórmula 1, ya que puedo ser de ayuda para Aston Martin en el futuro, después de 20 años en la competición. Ese es mi deseo", confirmó 'Magic' en una entrevista a 'Sky Sports'.

Lobato no ve la 33 cerca

El periodista es optimista en torno al futuro de Aston Martin, aunque todavía ve muy lejos una victoria en los próximos Grandes Premios. "Fernando quiere más y Aston Martin quiere más. Pasar del tercero al segundo es batir a un Red Bull y pasar del segundo al primero para conseguir la 33 es ganar a los dos Red Bull. Hoy por hoy Red Bull es intocable. Hace un año estábamos más lejos, podíamos conseguir no la 33, pero sí la segunda con Carlos. Pero este año es inviable salvo que pasen cosas. Fernando está más cerca de conseguir la victoria que Carlos. El nivel de Fernando es bestial y lo está demostrando con un Aston Martin que no tiene la velocidad que tiene Red Bull. Si tuviera el mismo coche que Checo, pues no lo sé...", auguró.

En cuanto a las posibles mejoras del coche, Lobato aseguró que no habrá grandes saltos de calidad, aunque en Canadá se esperan nuevas piezas que permitan al monoplaza rendir mejor. "No va a haber grandes evoluciones, el gran cambio lo esperan para Canadá. Alonso con Aston Martin tiene un idilio con el podio, pero quiere más. En condiciones normales parece poco factible que recorte la distancia con Red Bull. En seco van a estar ahí salvo si dan saltos importantes Ferrari o Mercedes", declaró Antonio Lobato.