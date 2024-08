⁠⁠Llegó la hora de la verdad para Rodrygo

Rodrygo Goes (Brasil, 23 años) se encuentra ante un momento clave de su carrera en el Real Madrid. En verdad, cuando uno porta el escudo merengue, cualquier momento es clave. El Bernabéu es una máquina de examinar constante. Cada mañana, es Selectividad. Y Rodrygo es de los alumnos aventajados. De esos de los que no se esperaba más que un aprobado sin brillo, pero que se ha instalado a vivir en el notable constante. Por momentos, sobresaliente alto. Ahora, en esta nueva temporada que comienza, su mayor asignatura se llamará regularidad.

La llegada de Kylian Mbappé y de su compatriota Endrick le aumentarán la competencia para ser titular, un puesto que se ganó con hechos hace dos temporadas y que, en parte, mantuvo el curso pasado precisamente por la fe que le tuvo Ancelotti cuando la pelota no entraba, cuando los goles de Rodrygo eran más excepción que norma. Ahora, con varios candidatos a su puesto, quizá la paciencia no sea tan prolongada. De ahí que el brasileño se enfrente a algo más que una campaña al uso. Esta es la temporada del estrellato… o el anonimato.

Rendimiento creciente

Por de pronto, Rodry cuenta con la ventaja de tener bagaje excelente en los últimos cursos con los blancos. En ascenso casi siempre. En sus tres primeras campañas en Madrid este extremo capaz de ejercer también de delantero centro o segundo delantero acumuló 18 goles. En la temporada 22-23 logró hacer 19, un tanto más que en aquellas tres primeras campañas en las que. También fue creciendo en continuidad y en peso en los momentos clave. Ninguno como aquel partido de semifinales de Champions ante el Manchester City, cuando su doblete sobre el tiempo añadido permitió al Real Madrid jugar la prórroga y acabar eliminando a los 'sky blues' rumbo a la final de París, la de la 14ª.

Entre la pizarra y los goles

Ya la pasada campaña con un nuevo sistema (Ancelotti aparcó el 4-3-3 para jugar con 4-4-2 en rombo) ejerció en una posición diferente, pero igualmente eficaz. Tirado a la derecha o como segundo delantero, Rodry sumó 17 goles y 8 asistencias. Buenos datos si se tiene en cuenta que se pasó buena parte del curso sin marcar. Entre la primera fecha y el 8 de noviembre no hizo más que un tanto, el de la jornada inaugural ante el Athletic en San Mamés. En total, once partidos en blanco. De ahí que sus números al final de campaña fueran buenos… pero también que haya dudas sobre su rendimiento. También sobre si Ancelotti lo mantendrá en el once por encima de todas las cosas.

Esta campaña apunta a que el técnico italiano volverá a desplegar el 4-3-3 con la opción de tener un tridente que suena a épico. A saber: Vinicius, Mbappé y el propio Rodrygo. En este método, Bellingham podría pasar a la medular en lugar de Kroos, con Valverde y Tchouameni o Camavinga ejerciendo en la medular. Pero precisamente la baja de Kroos puede hacer que en más de un partido el Real Madrid necesite jugar con cuatro en el medio y, en esos casos, todo apunta a que el sacrificado en el ataque podría ser un Rodrygo al que ya ha deslizado en alguna comparecencia pública que no le gustaría ser segundo plato de nadie. Pero en la capital parecen verle como el eslabón más débil de la cadena.

Con un ojo en el City

Es por ello que incluso este verano se ha barajado la posibilidad de que el City, al que Rodrygo piropeó en una entrevista que levantó polvareda en Madrid, pudiera ser su destino, visto el interés que los ingleses siempre han deslizado por el atacante y que a él también le podría interesar un cambio de aires. La salida de Julián Álvarez al Atlético de Madrid ha vuelto a reavivar esta opción, aunque por ahora no parece que Rodrygo vaya a dejar el Real Madrid. La evolución de la temporada dictará sentencia y le pondrá nota a un delantero que no está acostumbrado a vivir del aprobado raspado. Como su club, necesita siempre el sobresaliente.