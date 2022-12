Livakovic, el prodigio croata que enamora al Bayern

En Betfair, que el Bayern fiche por al portero del Dinamo de Zagreb se contempla como la opción más factible después de la lesión de Neuer esquiando El guardameta de la selección balcánica termina contrato en 2024 pero las urgencias del club bávaro pueden acelerar la operación para ya mismo

El Bayern Múnich busca portero. Manuel Neuer se perderá lo que resta de temporada después de sufrir una fractura tibial cuando esquiaba. Ocurrió antes del Mundial. Una auténtica imprudencia del guardameta de Alemania que deja a su equipo rastreando el mercado con urgencia para encontrar un relevo. Se está hablando de varios nombres. Pero destaca el de Dominik Livakovic y los pronósticos de Betfair se apuntan a esta tendencia. El héroe de Croacia en el Mundial de Qatar se ha convertido en una de las figuras del torneo. De ahí que no haya tardado en ser colocado en la agenda de uno de los clubes más importantes de Europa.

El Bayern quiere un sustituto de altura para Neuer y Livakovic encaja a la perfección. El principal valedor para su llegada al Allianz Arena es Oliver Kahn. El CEO del equipo de Múnich, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, no tuvo dudas al pensar en él como opción preferente al conocer la baja de Manuel. Según los pronósticos de Betfair, que Livakovic fiche por el Bayern es la opción más valorada y se paga a 4.33€ por euro apostado a que así suceda. Lejos queda ya la segunda alternativa, el Manchester United (8.50).

Se destaca en la información de este interés que el Dinamo Zagreb, club al que pertenecen los derechos del portero croata, no vería con malos ojos la salida de Livakovic. El arquero tiene contrato con la entidad de su país hasta junio de 2024, pero podría abandonarla ya en la ventana de transferencias de invierno.

Ilustre familia

Según varias informaciones en Alemania, el interés del Bayern viene sustentado en la educación del jugador. Llamativo. Livakovic nació el 9 de enero de 1995, en Zadar, dentro de una familia académica, pero con fuertes lazos con el deporte. Hijo de Manuela Skoblar -prima hermana de Josip Skoblar, ex jugador profesional croata, que fuera Bota de Oro europeo en 1971- y Zdravko Livakovic, un ingeniero de la construcción que también hizo carrera como político y que llegó a ser ex secretario en el Ministerio del Mar, Transporte e Infraestructura del país. Vesna Livakovic, abuela de Dominik, fue profesora de latín y francés, aún vive en Zadar a los 85 años. Su esposo, el famoso abuelo, fue médico y radiólogo pero, a la vez, también entrenador amateur de fútbol.

Cultura deportiva

Dominik creció en Belafuža, barrio de Zadar donde siempre era posible encontrar potreros de todo tipo para hacer deportes. Por eso no sorprendió que practicara varios, en especial vóley y básquet. Tampoco llama la atención que primero se haya destacado en el deporte más popular del país, el básquet. Dominik siempre fue alto y si se suma la enorme tradición de la región, primero dentro de la ex Yugoslavia y luego, desde 1991, con su propia selección que tuvo a estrellas como Drazen Petrovic y Toni Kukoc-, se entiende el por qué. Según un amigo de la infancia, Domagoj Muić, lo mejor que tenía Dominik era el tiro de tres puntos.

Las otras alternativas

El nombre de Dominik Livakovic no es el único que se ha colocado en la agenda del Bayern Múnich para relevar a Manuel Neuer. También se habla de Alexander Nübel, que juega cedido por el conjunto bávaro en el AS Mónaco. En declaraciones para varios medios germanos, su agente, Stefan Bracks, aseguró que no ha tenido "ningún contacto con el Bayern" y que "Alex tampoco ha oído nada".

Mientras que Bavarian Football Works ha informado que si Livakovic es el favorito y Nübel la alternativa, también está sobre la mesa el nombre de Keylor Navas. Pero que parece muy poco probable que el PSG acepte reforzar a su rival en la próxima ronda de los octavos de final de la UEFA Champions League.