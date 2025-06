Lío a la vista para Simeone

El Atlético de Madrid arrancó de la peor manera su estreno en el Mundial de Clubes. El conjunto del Cholo Simeone cayó de manera dramática ante el PSG por 4-0. El partido fue un auténtico desastre de principio a fin, mostrando errores groseros tanto en defensa como en ataque.

Más allá del resultado, uno de los grandes problemas que le espera a Simeone será gestionar la defensa. Ante el PSG, Lenglet recibió la tarjeta roja y no pudo terminar el encuentro. El central francés recibió la segunda amarilla.

Terminaba de dejar al Atlético de Madrid con uno menos de una manera muy absurda y, encima, se perderá la segunda jornada contra el Seattle Sounders, choque vital para las aspiraciones del equipo en el Mundial de Clubes.

El ex del FC Barcelona pidió una falta de manera demasiado insistente. Kovacs no dudó y le enseño la segunda amarilla por protestar. Una ausencia que puede ir a más, ya que para el próximo partido hasta cinco jugadores están apercibidos: Robin Le Normand, Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Reinildo Mandava y Ángel Correa. El técnico argentino deberá mover el banquillo si no quiere arriesgarse a perder más jugadores en lo que resta de torneo.

La próxima prueba de fuego será ante el Seattle Sounders el próximo viernes.