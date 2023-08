Linda Caicedo, la nueva estrella del Mundial que ilumina la Liga F

Con tan solo 18 años, la jugadora del Real Madrid está siendo una de las ‘cracks’ del Mundial femenino que se está disputando en Australia y Nueza Zelanda. Su gol ante la Selección Alemana en el que dejó sentadas a dos rivales antes de colocar el balón en la escuadra, ya ha dado la vuelta a todo el globo terráqueo. Es la gran esperanza de la afición colombiana en este mundial. Su fútbol ha llamado también la atención del entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti.

Parafraseando a Antoine Griezmann, en la mesa de Alexia Putellas, Alex Morgan, Lucy Bronze, Sam Kerr o Lieke Martens, al menos en este Mundial, se está sentado a comer la joven colombiana del Real Madrid Linda Caicedo. Y es que la futbolista de tan solo 18 añitos se ha convertido ya en una de las estrellas del Campeonato del Mundo de fútbol femenino que se está disputando en Australia y Nueza Zelanda.

Su gol ante Alemania, con una maniobra en la que dejó sentada a dos rivales antes de alojar el balón en la escuadra, ha dado ya la vuelta al mundo entero y la afición colombiana sueña con poder hacer historia en este Campeonato, aunque según los pronósticos de Betfair, la selección cafetera no está en la terna de favoritas para levantar la Copa del Mundo, terna en la que si están EEUU, principal candidata, con una cuota de 3.6€ por euro apostado, Inglaterra en segunda posición, 4.5€ por euro apostado y España cerrando el podio (7€ por euro apostado).

Linda, un talento precoz

Acaba de sobrepasar la mayoría de edad y Linda Caicedo ya es una de las estrellas del mundial, pero sorprende aún más que su debut en la Primera División Colombiana fuera con 14 años recién cumplidos. Lo hizo con el que entonces era su club, el América de Cali, entrando en el minuto 74 y siendo capaz de driblar a tres rivales y darle la victoria a su equipo. Y aquello no fue solo flor de un día, pues Caicedo empezó a asentarse con el América y también logró debutar con la Selección Colombiana con esa edad de 14 años.

Sin embargo, a los 15, la jugadora tuvo que afrontar su partido más importante y difícil al serle detectada un cáncer de ovario. Tras seis sesiones de quimioterapia Linda superó la enfermedad y volvió a jugar al fútbol. Lo hizo además por la puerta grande, pues terminó ganando la liga con su nuevo equipo, el Deportivo Cali.

En 2022, llegó su explosión definitiva

El pasado año Linda Caicedo terminó de dar un golpe encima de la mesa en el mundo del fútbol. Con 17 años lideró a Colombia en el Mundial Sub 20, haciendo dos goles decisivos para clasificar a su selección a cuartos de final, donde acabaría cayendo ante Brasil. Y también, pudo jugar el Mundial sub 17 (el correspondiente a su edad), en el que Colombia terminó siendo subcampeona del mundo, tras caer en la final ante España 1-0. En este campeonato Linda Caicedo fue capaz de anotar 4 de los 7 goles que materializó la Selección Colombiana. Su actuación fue seguida muy de cerca por los grandes clubes europeos que no dudaron en intentar hacerse con sus servicios. Tras un largo culebrón, y ganándole la batalla a equipos como el Barcelona, El Paris Saint Germain o el Chelsea, el Real Madrid pudo hacer oficial su fichaje en febrero de 2023, al cumplir la mayoría de edad.

Elogios de Ancelotti

Tras su debut en el Real Madrid, en el que en 9 partidos ya fue capaz de marcar 2 goles y repartir 3 asistencias ha llegado este Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Caicedo está siendo capaz de liderar a su selección, que tras superar la fase de grupos aspira a las cotas más altas. Linda ya sabe lo es marcar en un Campeonato del Mundo absoluto y además ya ha demostrado su enorme talento en una jugada que ha dado la vuelta al mundo, el gol a Alemania. Tanto es así que, hasta el entrenador de su equipo, en la sección masculina, Carlo Ancelotti se ha desecho en elogios ante la jugadora colombiana. “Linda lo está haciendo muy bien en el Mundial Femenino. Tenemos una relación constante con el entrenador del equipo femenino y ojalá puedan ganar títulos esta temporada”.

Estrella en el mundial y en la Liga F

Si en el Mundial Linda Caicedo está dando mucho de que hablar por sus brillantes actuaciones es seguro que también lo hará esta nueva temporada en la Liga Española. Tras fichar por el Real Madrid en febrero y poder jugar solo 9 partidos, la colombiana se antoja como una de las piezas clave del técnico Alberto Toril de cara a la nueva campaña. El Real Madrid volverá a disputar por tercer año consecutivo la Champions League, y en la competición doméstica intentará plantarle cara al todopoderoso FC Barcelona, actual campeón de Liga y Champions. Será difícil que el Real Madrid pueda conseguir este año su primer título oficial, pero con el talento de Linda Caicedo, está seguro un poco más cerca.